https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580705332.html
Гинцбург перечислил группы людей с низкой выработкой антител к COVID-19
Разработчик "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:04
2020-10-20T18:04
2020-10-20T18:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. Также на реакцию организма на препарат влияет возраст пациентов. Об этом рассказал глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости."Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", — подчеркнул он.Гинцбург добавил, что отрицательно на выработку антител влияет любые спиртные напитки, включая вино и пиво.Помимо этого он рассказал, что у пожилых людей антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы. При этом Гинцбург подчеркнул, что побочные эффекты никак не зависят от возраста пациентов.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", созданную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели.В мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 40 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 1 миллиона 114 тысяч человек.
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html
Екатерина Устюгова
Государству необходимо здоровое грамотное поколение.
48
Екатерина Устюгова
поговорить больше не о чем? там базу военную новую хотят
29
17
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, общество