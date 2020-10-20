https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580705332.html

Гинцбург перечислил группы людей с низкой выработкой антител к COVID-19

Разработчик "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:04

2020-10-20T18:04

2020-10-20T18:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1400x0_80_0_0_c8ca4255a1a138f8f6de9e943b623cbb.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. Также на реакцию организма на препарат влияет возраст пациентов. Об этом рассказал глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости."Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", — подчеркнул он.Гинцбург добавил, что отрицательно на выработку антител влияет любые спиртные напитки, включая вино и пиво.Помимо этого он рассказал, что у пожилых людей антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы. При этом Гинцбург подчеркнул, что побочные эффекты никак не зависят от возраста пациентов.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", созданную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели.В мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 40 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 1 миллиона 114 тысяч человек.

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

Екатерина Устюгова Государству необходимо здоровое грамотное поколение. 48

Екатерина Устюгова поговорить больше не о чем? там базу военную новую хотят 29

17

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, общество