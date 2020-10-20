https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580663028.html

Вирусолог призвал ввести нерабочие дни для остановки роста случаев COVID

Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:13

2020-10-20T15:13

2020-10-20T15:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что введение кардинальных мер в стране не потребуется, если нынешние требования - ношение масок в общественных местах и обработка рук дезинфицирующим средством - будут соблюдаться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество