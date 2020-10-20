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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580663028.html
Вирусолог призвал ввести нерабочие дни для остановки роста случаев COVID
Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:13
2020-10-20T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что введение кардинальных мер в стране не потребуется, если нынешние требования -&nbsp; ношение масок в общественных местах и обработка рук дезинфицирующим средством - будут соблюдаться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вирусолог призвал ввести нерабочие дни для остановки роста случаев COVID

15:13 20.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие в подземном переходе у станции метро "Парк культуры" в Москве
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
"Я считаю, что невозможно, конечно, нужно вводить", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня остановить рост заболеваемости без повторного введения нерабочих недель.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение кардинальных мер в стране не потребуется, если нынешние требования -  ношение масок в общественных местах и обработка рук дезинфицирующим средством - будут соблюдаться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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