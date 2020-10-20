В России за сутки впервые выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
13:31 20.10.2020 (обновлено: 14:31 20.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 16 319 новых случаев COVID-19, у 28,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом обновил рекорд. Выздоровели 9704 человека, 269 скончались.
На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (4999, накануне — на 377 больше), за ней идут Санкт-Петербург (695), Подмосковье (426), Нижегородская (366) и Ростовская (353) области, Алтайский край (305), Ямало-Ненецкий АО (288), Красноярский край (265) и Свердловская область (258). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом — в Еврейской АО (29), Краснодарском крае (25), Ненецком автономном округе (шесть) и в Чечне (шесть).
Вчера сообщалось о 15 982 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста ускорились до 1,2%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 431 635 человек, из них почти 24,7 тысячи погибли, свыше 1,085 миллиона вылечились.
В мире число заразившихся превысило 40 миллионов, как минимум 1,11 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (8,21 миллиона инфицированных), Индия (7,59 миллиона) и Бразилия (5,25 миллиона). Россия находится на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Колумбию, Францию, Перу и Мексику.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.