https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580634569.html

В России за сутки впервые выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

За сутки в 84 российских регионах выявили 16 319 новых случаев COVID-19, у 28,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:31

2020-10-20T13:31

2020-10-20T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах выявили 16 319 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 28,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом обновил рекорд. Выздоровели 9704 человека, 269 скончались.На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (4999, накануне — на 377 больше), за ней идут Санкт-Петербург (695), Подмосковье (426), Нижегородская (366) и Ростовская (353) области, Алтайский край (305), Ямало-Ненецкий АО (288), Красноярский край (265) и Свердловская область (258). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом — в Еврейской АО (29), Краснодарском крае (25), Ненецком автономном округе (шесть) и в Чечне (шесть).Вчера сообщалось о 15 982 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста ускорились до 1,2%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 431 635 человек, из них почти 24,7 тысячи погибли, свыше 1,085 миллиона вылечились.В мире число заразившихся превысило 40 миллионов, как минимум 1,11 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,21 миллиона инфицированных), Индия (7,59 миллиона) и Бразилия (5,25 миллиона). Россия находится на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Колумбию, Францию, Перу и Мексику.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/karantin-1580551490.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465576.html

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Джамшуд Ташкентский Печально все это..... и людей жалко! 102

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество