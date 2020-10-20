https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580583429.html

Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил в своем аккаунте в Instagram, что у него и его старшей дочери положительный результат теста на коронавирус. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:45

2020-10-20T08:45

2020-10-20T08:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей еремин

здоровье - общество

красноярский край

красноярск

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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Eremin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Еремин</a> сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/eremin__krsk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что у него и его старшей дочери положительный результат теста на коронавирус."Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих", - говорится в сообщении.Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится с семьей на изоляции. По его словам, с домашними он перезванивается из разных комнат.По данным управления Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, на понедельник в регионе были зарегистрированы 23 194 случая заболевания COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

красноярский край

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей еремин, здоровье - общество, красноярский край, красноярск