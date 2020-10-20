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https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580581998.html
В доме престарелых на Сахалине пожаловались Путину на 7-месячную изоляцию
Постояльцы дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске записали видео- и аудиообращения, в которых пожаловались президенту Владимиру Путину на семимесячную... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:27
2020-10-20T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сахалин
владимир путин
южно-сахалинск
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Постояльцы дома престарелых и инвалидов в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk" target="_blank">Южно-Сахалинске</a> записали видео- и аудиообращения, в которых пожаловались президенту Владимиру Путину на семимесячную изоляцию.Постояльцы учреждения возлагают ответственность за это на Министерство cоцзащиты <a href="https://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast" target="_blank">Сахалинской области</a>. Они также жалуются на шум от строительной техники с раннего утра и до позднего вечера.В министерстве пояснили РИА Новости, что с 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания Сахалинской области введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19."На период ограничительных мер для постояльцев были организованы дополнительные мероприятия: турниры, "веселые старты", диско-вечеринки, обеспечена возможность занятий спортом в тренажерном зале интерната. Кроме того, постояльцев вывозили на природу, они гуляли во дворе", — сказали в ведомстве.Однако с 5 октября по предписанию <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> в доме престарелых ввели режим обсервации, так как у некоторых жильцов выявили коронавирус, уточнили в министерстве.Что касается строительного шума, то в Минсоцзащиты объяснили, что рядом с домом престарелых возводят спортивный комплекс для маломобильных граждан и многофункциональное помещение для массовых мероприятий. Кроме того, там строят дополнительный корпус областного реабилитационного центра для инвалидов. В ведомстве отметили, что работы ведутся только с 9:00 до 22:00 с перерывом на тихий час — с 12:00 до 14:00.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/smertnost-1580472476.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465747.html
Пусть радуются, что еще живут, а шум - притянут за уши! Если сказать нечего, то лучше молчать! Карантин есть карантин!!! Вся страна через это прошла и еще пройдет
18
Дикость. Все говорят о масках, самоизоляции и даже в голову никому не приходит сказать, что людям необходимо укреплять свой собственной иммунитет. А это свежий воздух и самый минимальный спорт - просто движение. Закупорить людей в комнатах - это смерть. Мир одичал. Шум о вакцине, лекарствах и ни звука о собственных силах организма. Ужас просто ужас. Закрытие парков в Москве весной это из той же серии ужасов и первобытности ментальной. Конечно, мой комментарий уберут. Но это неважно.
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сахалин
южно-сахалинск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалин, владимир путин, южно-сахалинск

В доме престарелых на Сахалине пожаловались Путину на 7-месячную изоляцию

08:27 20.10.2020 (обновлено: 10:52 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПансионат
Пансионат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт — РИА Новости. Постояльцы дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске записали видео- и аудиообращения, в которых пожаловались президенту Владимиру Путину на семимесячную изоляцию.

"Мы живем как на подводной лодке. Мы что здесь — заложники? <…> И если до 1 октября мы еще могли выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, то теперь наглухо закрыты в своих комнатах", — говорит жительница дома престарелых в одном из видео, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

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Постояльцы учреждения возлагают ответственность за это на Министерство cоцзащиты Сахалинской области. Они также жалуются на шум от строительной техники с раннего утра и до позднего вечера.
В министерстве пояснили РИА Новости, что с 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания Сахалинской области введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19.
"На период ограничительных мер для постояльцев были организованы дополнительные мероприятия: турниры, "веселые старты", диско-вечеринки, обеспечена возможность занятий спортом в тренажерном зале интерната. Кроме того, постояльцев вывозили на природу, они гуляли во дворе", — сказали в ведомстве.
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Однако с 5 октября по предписанию Роспотребнадзора в доме престарелых ввели режим обсервации, так как у некоторых жильцов выявили коронавирус, уточнили в министерстве.
Что касается строительного шума, то в Минсоцзащиты объяснили, что рядом с домом престарелых возводят спортивный комплекс для маломобильных граждан и многофункциональное помещение для массовых мероприятий. Кроме того, там строят дополнительный корпус областного реабилитационного центра для инвалидов. В ведомстве отметили, что работы ведутся только с 9:00 до 22:00 с перерывом на тихий час — с 12:00 до 14:00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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