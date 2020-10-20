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https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580578315.html
Эксперты спрогнозировали, когда Россия пройдет пик COVID-19
Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T07:16
2020-10-20T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
рэу имени г. в. плеханова
москва
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank">РЭУ имени Плеханова</a>.Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации в России. Он основан на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей. Кроме того, специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентное соотношение численности заболевших в текущем месяце и в предыдущем.Они добавили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться."То есть может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут", — отметили в лаборатории.Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465576.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Ну прямо не сайт новостей, а Клуб экспертов!
35
Гадание на кофейной гуще. Как только публиковать данные перестаните, он пойдёт на спад.
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россия
москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, москва

Эксперты спрогнозировали, когда Россия пройдет пик COVID-19

07:16 20.10.2020 (обновлено: 08:59 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевДевушка на станции метро "Красный проспект" в Новосибирске
Девушка на станции метро Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.
Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации в России. Он основан на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей. Кроме того, специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентное соотношение численности заболевших в текущем месяце и в предыдущем.
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"Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября", — объяснили прогноз эксперты.

Они добавили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.
"То есть может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут", — отметили в лаборатории.
Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМосква
 
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