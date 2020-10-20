https://ria.ru/20201020/korabli-1580744725.html
Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T23:26
2020-10-20T23:26
2020-10-20T23:32
черное море
леонид кравчук
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a>.Во вторник президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона"."Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?" - заявил Кравчук в интервью изданию "<a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Обозреватель</a>".Также экс-президент добавил, что ракетные катера, которые Украина намерена закупать у <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, будут в два раза быстрее, чем у РФ."Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России", - отметил Кравчук.
https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/baza-1580655207.html
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черное море
великобритания
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, леонид кравчук, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире