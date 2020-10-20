Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/korabli-1580744725.html
Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T23:26
2020-10-20T23:32
черное море
леонид кравчук
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154891/66/1548916632_55:0:1280:689_1400x0_80_0_0_f12c21581a0393bda743b72dd07a428b.jpg
<strong>КИЕВ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a>.Во вторник президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона"."Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?" - заявил Кравчук в интервью изданию "<a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Обозреватель</a>".Также экс-президент добавил, что ракетные катера, которые Украина намерена закупать у <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, будут в два раза быстрее, чем у РФ."Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России", - отметил Кравчук.
https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/baza-1580655207.html
12
черное море
великобритания
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154891/66/1548916632_171:0:1131:720_1400x0_80_0_0_ea729ec281e1f68c49dde025e360954a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, леонид кравчук, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море

23:26 20.10.2020 (обновлено: 23:32 20.10.2020)
 
© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : ВМС Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:19
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море
"Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?" - заявил Кравчук в интервью изданию "Обозреватель".
Также экс-президент добавил, что ракетные катера, которые Украина намерена закупать у Великобритании, будут в два раза быстрее, чем у РФ.
"Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России", - отметил Кравчук.
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:47Сказано в эфире
"Страна чудес". Украинский политик о строительстве баз на Черном мореПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". В эфире радио Sputnik эти планы оценил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
 
Обсудить12
Черное мореЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния