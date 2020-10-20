https://ria.ru/20201020/kontrabanda-1580705060.html

"Аэрофлот" прокомментировал обвинения сотрудников в контрабанде

Бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, авиакомпания взаимодействует с посольством... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:03

2020-10-20T18:03

2020-10-20T18:03

россия

аэрофлот

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Бывшие или действующие сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, авиакомпания взаимодействует с посольством РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и генконсульством в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> для выяснения сути возможных претензий и согласования дальнейших действий, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Spivakov/" target="_blank" data-auto="true">Спивакова</a> добавила, что подобная работа является приоритетом в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности компании и будет продолжена в дальнейшем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/aeroflot-1580658635.html

https://ria.ru/20200810/1575572435.html

3

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нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире