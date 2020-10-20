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"Аэрофлот" прокомментировал обвинения сотрудников в контрабанде
Бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, авиакомпания взаимодействует с посольством... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:03
2020-10-20T18:03
россия
аэрофлот
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Бывшие или действующие сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, авиакомпания взаимодействует с посольством РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и генконсульством в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> для выяснения сути возможных претензий и согласования дальнейших действий, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Spivakov/" target="_blank" data-auto="true">Спивакова</a> добавила, что подобная работа является приоритетом в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности компании и будет продолжена в дальнейшем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/aeroflot-1580658635.html
https://ria.ru/20200810/1575572435.html
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россия, аэрофлот, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

"Аэрофлот" прокомментировал обвинения сотрудников в контрабанде

18:03 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, авиакомпания взаимодействует с посольством РФ в США и генконсульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий и согласования дальнейших действий, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России.
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Вчера, 14:57
Обвинения США в адрес сотрудников "Аэрофлота" прокомментировали в Кремле

"Сегодня в СМИ распространяется сообщение о том, что десяти гражданам различных стран, в том числе, РФ, предъявили обвинения в нелегальном экспорте электронной аппаратуры из США. В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота". Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к "Аэрофлоту" и согласования дальнейших действий", - сказала Спивакова.

"Следует отметить, что компания последовательно делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера. Ранее, во взаимодействии с правоохранительными органами, компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность. Тогда принимались жёсткие, в том числе, процессуальные меры реагирования", - продолжила она.

Спивакова добавила, что подобная работа является приоритетом в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности компании и будет продолжена в дальнейшем.
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