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Кремль ответил на обвинения в контрабанде россиянами электроники из США
Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "Аэрофлота", сотрудников которой обвинили в контрабанде из США электронной аппаратуры, заявил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:36
2020-10-20T14:36
аэрофлот
дмитрий песков
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>", сотрудников которой обвинили в контрабанде из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> электронной аппаратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>"И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", - добавил он.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России. Комментарий "Аэрофлота" РИА Новости пока получить не удалось.
https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html
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аэрофлот, дмитрий песков, нью-йорк (штат), сша, в мире

Кремль ответил на обвинения в контрабанде россиянами электроники из США

14:36 20.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "Аэрофлота", сотрудников которой обвинили в контрабанде из США электронной аппаратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются к российской компании, но думаю, что российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к обвинениям в адрес сотрудников "Аэрофлота".
"И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", - добавил он.
Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России. Комментарий "Аэрофлота" РИА Новости пока получить не удалось.
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АэрофлотДмитрий ПесковНью-Йорк (штат)СШАВ мире
 
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