https://ria.ru/20201020/kontrabanda-1580652282.html

Кремль ответил на обвинения в контрабанде россиянами электроники из США

Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "Аэрофлота", сотрудников которой обвинили в контрабанде из США электронной аппаратуры, заявил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:36

2020-10-20T14:36

2020-10-20T14:36

аэрофлот

дмитрий песков

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>", сотрудников которой обвинили в контрабанде из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> электронной аппаратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>"И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", - добавил он.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России. Комментарий "Аэрофлота" РИА Новости пока получить не удалось.

https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html

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нью-йорк (штат)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, дмитрий песков, нью-йорк (штат), сша, в мире