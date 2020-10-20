https://ria.ru/20201020/kontrabanda-1580652282.html
Кремль ответил на обвинения в контрабанде россиянами электроники из США
Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "Аэрофлота", сотрудников которой обвинили в контрабанде из США электронной аппаратуры, заявил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:36
2020-10-20T14:36
2020-10-20T14:36
аэрофлот
дмитрий песков
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия стоит на страже интересов своих компаний, в том числа "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>", сотрудников которой обвинили в контрабанде из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> электронной аппаратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>"И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", - добавил он.Ранее прокуратура Восточного округа штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> сообщила, что американские власти предъявили группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В числе десяти граждан, по словам обвинения, один житель России. Комментарий "Аэрофлота" РИА Новости пока получить не удалось.
https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html
1
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сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, дмитрий песков, нью-йорк (штат), сша, в мире