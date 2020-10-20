https://ria.ru/20201020/konkurs-1580709191.html

В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" вышли почти 900 человек

В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников вышли 889 участников из 61 региона, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:23

2020-10-20T18:23

2020-10-20T18:23

андрей платонов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского движения школьников</a> вышли 889 участников из 61 региона, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс "Лига вожатых" в этом году проходит в третий раз. Всего на участие в нем было подано более 4 тысяч заявок от вожатых из 85 регионов. По решению оргкомитета конкурса, все его последующие этапы пройдут в онлайн-формате. Участники, успешно выполнившие задания заочного этапа, автоматически проходят в финал в соответствии с рейтингом. Финалистам предстоит выполнить ряд заданий, позволяющих оценить уровень их компетенций в организации воспитательной работы с детьми как индивидуально, так и в сформированных командах в каждой номинации. Победителями конкурса станут 100 человек. "С каждым годом Всероссийский конкурс "Лига вожатых" привлекает все больше участников. Радует, что среди них много молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, это говорит об интересе молодежи к педагогическим профессиям. В этом году конкурс проходит в формате онлайн. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь работать в условиях меняющейся действительности, идти в ногу со временем, учитывать актуальные тенденции, и 2020 год предоставил нам такую возможность", — приводится в сообщении комментарий заместителя руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Росмолодежи</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Platonov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Платонова</a>. На заочном этапе участники конкурса решали кейсы и разрабатывали мероприятия по заданным параметрам. В этом году конкурс включает шесть номинаций: "Вожатый - стажер", "Вожатые, работающие с временными детскими коллективами", "Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами", "Вожатые – наставники, работающие с ВДО", "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами", "Старшие вожатые".

https://ria.ru/20191216/1562450313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей платонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество