Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/konkurs-1580709191.html
В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" вышли почти 900 человек
В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников вышли 889 участников из 61 региона, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:23
2020-10-20T18:23
андрей платонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240118_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_664e50d3a5d51051edb808ac78667e49.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского движения школьников</a> вышли 889 участников из 61 региона, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс "Лига вожатых" в этом году проходит в третий раз. Всего на участие в нем было подано более 4 тысяч заявок от вожатых из 85 регионов. По решению оргкомитета конкурса, все его последующие этапы пройдут в онлайн-формате. Участники, успешно выполнившие задания заочного этапа, автоматически проходят в финал в соответствии с рейтингом. Финалистам предстоит выполнить ряд заданий, позволяющих оценить уровень их компетенций в организации воспитательной работы с детьми как индивидуально, так и в сформированных командах в каждой номинации. Победителями конкурса станут 100 человек. "С каждым годом Всероссийский конкурс "Лига вожатых" привлекает все больше участников. Радует, что среди них много молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, это говорит об интересе молодежи к педагогическим профессиям. В этом году конкурс проходит в формате онлайн. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь работать в условиях меняющейся действительности, идти в ногу со временем, учитывать актуальные тенденции, и 2020 год предоставил нам такую возможность", — приводится в сообщении комментарий заместителя руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Росмолодежи</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Platonov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Платонова</a>. На заочном этапе участники конкурса решали кейсы и разрабатывали мероприятия по заданным параметрам. В этом году конкурс включает шесть номинаций: "Вожатый - стажер", "Вожатые, работающие с временными детскими коллективами", "Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами", "Вожатые – наставники, работающие с ВДО", "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами", "Старшие вожатые".
https://ria.ru/20191216/1562450313.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/01/1548240118_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_5c1c5a841e51e0a6999fa6572fc7f07d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей платонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество

В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" вышли почти 900 человек

18:23 20.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоФинал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" стартовал в Москве
Финал Всероссийского конкурса Лига вожатых стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников вышли 889 участников из 61 региона, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Конкурс "Лига вожатых" в этом году проходит в третий раз. Всего на участие в нем было подано более 4 тысяч заявок от вожатых из 85 регионов. По решению оргкомитета конкурса, все его последующие этапы пройдут в онлайн-формате. Участники, успешно выполнившие задания заочного этапа, автоматически проходят в финал в соответствии с рейтингом. Финалистам предстоит выполнить ряд заданий, позволяющих оценить уровень их компетенций в организации воспитательной работы с детьми как индивидуально, так и в сформированных командах в каждой номинации. Победителями конкурса станут 100 человек.
"С каждым годом Всероссийский конкурс "Лига вожатых" привлекает все больше участников. Радует, что среди них много молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, это говорит об интересе молодежи к педагогическим профессиям. В этом году конкурс проходит в формате онлайн. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь работать в условиях меняющейся действительности, идти в ногу со временем, учитывать актуальные тенденции, и 2020 год предоставил нам такую возможность", — приводится в сообщении комментарий заместителя руководителя Росмолодежи Андрея Платонова.
На заочном этапе участники конкурса решали кейсы и разрабатывали мероприятия по заданным параметрам. В этом году конкурс включает шесть номинаций: "Вожатый - стажер", "Вожатые, работающие с временными детскими коллективами", "Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами", "Вожатые – наставники, работающие с ВДО", "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами", "Старшие вожатые".
Награждение победителей Всероссийского конкурса Лига вожатых - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
16 декабря 2019, 16:21
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
 
Обсудить0
Андрей ПлатоновФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Образование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния