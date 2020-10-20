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https://ria.ru/20201020/konkurs-1580649795.html
Победительница конкурса "Лидеры России" получила новую должность в ФНС
Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:47
2020-10-20T14:47
россия
"лидеры россии"
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. </strong>Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF" target="_blank">Федеральной Налоговой Службы России</a>, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".Вероника Прищепа после победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы участвовала в организации таких кадровых проектов, как "Сделай карьеру сам", который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и "ПРОдвижение", целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет. В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России Вероника Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала.Конкурс "<a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii/" target="_blank">Лидеры России</a>" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок.
https://ria.ru/20200909/pobediteli-1576981275.html
https://ria.ru/20200909/lvova-1576992434.html
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россия, "лидеры россии", федеральная налоговая служба (фнс россии)

Победительница конкурса "Лидеры России" получила новую должность в ФНС

14:47 20.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИндивидуальный предприниматель, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа
Индивидуальный предприниматель, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Вероника Прищепа после победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы участвовала в организации таких кадровых проектов, как "Сделай карьеру сам", который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и "ПРОдвижение", целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет. В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России Вероника Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала.
Награды конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:10Новости Подмосковья
Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
"В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе, как конкурса "Лидеры России", так и в самых современных компаниях. Верю, что в таком ведомстве, как Федеральная налоговая служба, работает множество талантливых людей", – поделилась Вероника Прищепа.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 15:51Религия и мировоззрение
Мать 17 детей стала "Лидером России"
 
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Россия"Лидеры России"Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
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