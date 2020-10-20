https://ria.ru/20201020/konkurs-1580649795.html

Победительница конкурса "Лидеры России" получила новую должность в ФНС

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:47

2020-10-20T14:47

2020-10-20T14:47

россия

"лидеры россии"

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. </strong>Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF" target="_blank">Федеральной Налоговой Службы России</a>, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".Вероника Прищепа после победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы участвовала в организации таких кадровых проектов, как "Сделай карьеру сам", который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и "ПРОдвижение", целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет. В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России Вероника Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала.Конкурс "<a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii/" target="_blank">Лидеры России</a>" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок.

https://ria.ru/20200909/pobediteli-1576981275.html

https://ria.ru/20200909/lvova-1576992434.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "лидеры россии", федеральная налоговая служба (фнс россии)