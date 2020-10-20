Победительница конкурса "Лидеры России" получила новую должность в ФНС
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИндивидуальный предприниматель, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной Налоговой Службы России, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Вероника Прищепа после победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы участвовала в организации таких кадровых проектов, как "Сделай карьеру сам", который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и "ПРОдвижение", целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет. В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России Вероника Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала.
"В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе, как конкурса "Лидеры России", так и в самых современных компаниях. Верю, что в таком ведомстве, как Федеральная налоговая служба, работает множество талантливых людей", – поделилась Вероника Прищепа.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок.
9 сентября, 15:51Религия и мировоззрениеМать 17 детей стала "Лидером России"