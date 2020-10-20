https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html

Глава Пентагона призвал союзников США агрессивно конкурировать с Россией

США и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира и готовиться к худшему, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:51

2020-10-20T20:51

2020-10-20T22:20

россия

марк эспер

министерство обороны сша

атлантический совет

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира и готовиться к худшему, заявил во вторник глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>."Раз это соревнование мировых держав, то это имеет глобальный характер. Мы видим, как Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему", — сказал он, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Atlanticheskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Атлантическом совете</a>.По его словам, никто не ожидал, что после развала Советского Союза придется снова иметь дело с возрождающейся Россией.При этом Эспер отметил, что надо сохранять линии связи с Россией и Китаем, чтобы избежать ошибок или недопонимания."Мы не стремимся вступить в конфликт ни с одной из этих стран. Мы не стремимся ограничивать Китай. Мы хотим, чтобы это был мирный подъем, в рамках международных правил, международного порядка, норм, которые давали нам выгоды десятилетиями. А сейчас обе страны нарушают их на постоянной основе. И мы должны выступить и защищать эту систему", — сказал Эспер.По его словам, надо искать сферы взаимодействия и работать с Россией и КНР."Где можем мы должны конкурировать, а если необходимо — противостоять. Это просто мир, в котором мы живем, и мы должны быть готовы к худшему. А быть готовыми к худшему означает усиливать наших союзников, заводить партнеров, укреплять наши возможности, инвестируя в коллективную безопасность", — добавил министр обороны.

https://ria.ru/20201020/pro-1580732997.html

https://ria.ru/20201015/voyna-1579968303.html

Мила Юрьева Видимо, забыли они нас агрессивных, пора напомнить. 89

Andrej Kozakov Мы хотим, чтобы это был мирный подъем, в рамках международных правил, международного порядка, норм, которые давали нам выгоды десятилетиями.😄😁 сам признался что в том мире выгода была только для США, нечего не делая смогли себе позволить все. Просто что то взять и присвоить себе. Терроризировали весь Мир,но время это уходит и им придется жить посредсвам. А это уже для них не привычно. "Как по топал,так и по лопал" 84

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россия

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марк эспер, министерство обороны сша, атлантический совет , китай, сша, в мире