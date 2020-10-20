https://ria.ru/20201020/kolva-1580589593.html
В Коми заявили об отсутствии угрозы дальнейшего разлива нефти на Колве
Аварийно-спасательные формирования продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реке Колве после разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:41
2020-10-20T09:41
2020-10-20T11:43
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Аварийно-спасательные формирования продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реке Колве после разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в Ненецком округе, угрозы дальнейшей утечки нет, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на руководителя департамента природных ресурсов НАО Альберта Чабдарова.Отмечается, что к месту разлива нефти на реке Колве отправится следственно-оперативная группа. Участникам поездки предстоит оценить ущерб, нанесённый окружающей среде. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил помощь недропользователю, однако власти заверили, что сил и средств хватает.В субботу в 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС "Южная Шапка" - т. Харьяга обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составляет 25 квадратных метров, а также обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составляет 0,9 метра кубического. По данным местных властей, прорыв произошёл на подводном трубопроводе (дюкере) на выходе из реки, на берегу. В районе прорыва вдоль трубы течёт ручей, впадающий в реку Колву, в который попала нефть.
https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580547184.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Аварийно-спасательные формирования продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реке Колве после разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в Ненецком округе, угрозы дальнейшей утечки нет, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на руководителя департамента природных ресурсов НАО Альберта Чабдарова.
"По словам руководителя профильного ведомства Альберта Чабдарова, на сегодняшний день угроза дальнейшей утечки нефтепродуктов отсутствует. На месте работают аварийно-спасательные формирования ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" и ООО СПАСФ "ПРИРОДА", в составе которых 80 ликвидаторов и 22 единицы техники, из которых 5 вертолётов и 7 плавательных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту разлива нефти на реке Колве отправится следственно-оперативная группа. Участникам поездки предстоит оценить ущерб, нанесённый окружающей среде. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил помощь недропользователю, однако власти заверили, что сил и средств хватает.
"На месте собраны пять тонн загрязнённого грунта, использовано 400 килограммов сорбента. Помимо этого, установлены 4 рубежа боновых заграждений общей длиной 1,6 тысячи метров. Сегодня в 120 километрах от места аварии до конца дня будет установлено пятое заграждение длиной более 500 метров. Также будут установлены скиммеры, это устройства для сбора нефтепродуктов", — пояснил Чабдаров.
В субботу в 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС "Южная Шапка" - т. Харьяга обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составляет 25 квадратных метров, а также обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составляет 0,9 метра кубического. По данным местных властей, прорыв произошёл на подводном трубопроводе (дюкере) на выходе из реки, на берегу. В районе прорыва вдоль трубы течёт ручей, впадающий в реку Колву, в который попала нефть.