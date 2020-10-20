https://ria.ru/20201020/kolva-1580589593.html

В Коми заявили об отсутствии угрозы дальнейшего разлива нефти на Колве

Аварийно-спасательные формирования продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реке Колве после разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:41

2020-10-20T09:41

2020-10-20T11:43

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Аварийно-спасательные формирования продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реке Колве после разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в Ненецком округе, угрозы дальнейшей утечки нет, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на руководителя департамента природных ресурсов НАО Альберта Чабдарова.Отмечается, что к месту разлива нефти на реке Колве отправится следственно-оперативная группа. Участникам поездки предстоит оценить ущерб, нанесённый окружающей среде. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил помощь недропользователю, однако власти заверили, что сил и средств хватает.В субботу в 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС "Южная Шапка" - т. Харьяга обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составляет 25 квадратных метров, а также обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составляет 0,9 метра кубического. По данным местных властей, прорыв произошёл на подводном трубопроводе (дюкере) на выходе из реки, на берегу. В районе прорыва вдоль трубы течёт ручей, впадающий в реку Колву, в который попала нефть.

https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580547184.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579417470.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия