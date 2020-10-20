https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580705207.html

МИД связал обвинения в кибератаках с предвыборной кампанией в США

Москва категорически отвергает заявления Вашингтона о причастности российских спецслужб к организации кибератак, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:04

2020-10-20T18:04

2020-10-20T21:57

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> категорически отвергает заявления Вашингтона о причастности российских спецслужб к организации кибератак, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел <u><a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a></u>.По ее словам, за обвинениями в адрес российских госструктур стоят "соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании".Накануне американское Министерство юстиции и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам. Их подозревают в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Как утверждают представители ведомств, обвиняемые — сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> — организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> в 2018-м.

https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580647577.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире