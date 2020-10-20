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https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580705207.html
МИД связал обвинения в кибератаках с предвыборной кампанией в США
Москва категорически отвергает заявления Вашингтона о причастности российских спецслужб к организации кибератак, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:04
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> категорически отвергает заявления Вашингтона о причастности российских спецслужб к организации кибератак, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел <u><a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a></u>.По ее словам, за обвинениями в адрес российских госструктур стоят "соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании".Накануне американское Министерство юстиции и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам. Их подозревают в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Как утверждают представители ведомств, обвиняемые — сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> — организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> в 2018-м.
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россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД связал обвинения в кибератаках с предвыборной кампанией в США

18:04 20.10.2020 (обновлено: 21:57 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва категорически отвергает заявления Вашингтона о причастности российских спецслужб к организации кибератак, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о "причастности" нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, за обвинениями в адрес российских госструктур стоят "соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании".
Накануне американское Министерство юстиции и ФБР предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам. Их подозревают в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Как утверждают представители ведомств, обвиняемые — сотрудники ГРУ — организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее в 2018-м.
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