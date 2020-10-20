https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580647577.html
В Кремле ответили обвинения в адрес России о кибератаках на Олимпиаду
Российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады, подобные обвинения напоминают рецидивы оголтелой русофобии,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:19
2020-10-20T14:19
2020-10-20T14:29
россия
обвинения россиян в кибератаках
дмитрий песков
олимпийские игры
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады, подобные обвинения напоминают рецидивы оголтелой русофобии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>,Ранее минюст и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выдвинули обвинения против шести предполагаемых российских хакеров, которых США подозревают также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>. Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> отвергло эти обвинения."Мы видели соответствующую информацию на этот счет, но смотрите, мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся, это уже собственно напоминает такие рецидивы, с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Песков."Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580595482.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обвинения россиян в кибератаках, дмитрий песков, олимпийские игры, в мире