Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр
ТОКИО, 20 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и организации Олимпийских игр в Токио заявил, что в случае необходимости его страна может "принять необходимые меры".
"Как я уже говорил, относительно каждого отдельного факта я хотел бы воздержаться от комментариев. Мы тесно взаимодействуем с США и Великобританией. Но, разумеется, если будет такая необходимость, мы примем нужные меры", - сказал Като, отвечая на вопрос о том, был ли или будет ли в дальнейшем заявлен протест России со стороны Японии в связи с кибератаками.
Като ранее отметил, что не хочет комментировать детали каждого отдельного инцидента, а также информацию о нем или подробности анализа, но назвал кибератаки действием, раскачивающим основы демократии.
Оргкомитет Игр в Токио ранее заявил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.
В понедельник МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.
Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Как заявил ранее РИА Новости источник в российском МИД, обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.