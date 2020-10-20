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https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580595482.html
Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр
Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:26
2020-10-20T10:26
кацунобу като
дмитрий песков
япония
сша
в мире
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<strong>ТОКИО, 20 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь правительства <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_katsunobu-kato/" target="_blank" data-auto="true">Кацунобу Като</a> на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и организации Олимпийских игр в Токио заявил, что в случае необходимости его страна может "принять необходимые меры".Като ранее отметил, что не хочет комментировать детали каждого отдельного инцидента, а также информацию о нем или подробности анализа, но назвал кибератаки действием, раскачивающим основы демократии.Оргкомитет Игр в Токио ранее заявил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.В понедельник МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.Как заявил ранее РИА Новости источник в российском МИД, обвинения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
https://rsport.ria.ru/20201020/olimpiada-1580581343.html
https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html
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кацунобу като, дмитрий песков, япония, сша, в мире

Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр

10:26 20.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 20 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и организации Олимпийских игр в Токио заявил, что в случае необходимости его страна может "принять необходимые меры".
"Как я уже говорил, относительно каждого отдельного факта я хотел бы воздержаться от комментариев. Мы тесно взаимодействуем с США и Великобританией. Но, разумеется, если будет такая необходимость, мы примем нужные меры", - сказал Като, отвечая на вопрос о том, был ли или будет ли в дальнейшем заявлен протест России со стороны Японии в связи с кибератаками.
Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:20
Като: кибератаки на оргкомитет Игр раскачивают основы демократии
Като ранее отметил, что не хочет комментировать детали каждого отдельного инцидента, а также информацию о нем или подробности анализа, но назвал кибератаки действием, раскачивающим основы демократии.
Оргкомитет Игр в Токио ранее заявил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.
В понедельник МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.
Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 21:52
Джабаров об обвинениях России в кибератаках: "Делать нам больше нечего"
Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Как заявил ранее РИА Новости источник в российском МИД, обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
 
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Кацунобу КатоДмитрий ПесковЯпонияСШАВ мире
 
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