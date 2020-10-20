https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580595482.html

Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:26

2020-10-20T10:26

2020-10-20T10:26

кацунобу като

дмитрий песков

япония

сша

в мире

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<strong>ТОКИО, 20 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь правительства <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_katsunobu-kato/" target="_blank" data-auto="true">Кацунобу Като</a> на пресс-конференции во вторник в связи с информацией о якобы имевших место кибератаках на структуры и организации Олимпийских игр в Токио заявил, что в случае необходимости его страна может "принять необходимые меры".Като ранее отметил, что не хочет комментировать детали каждого отдельного инцидента, а также информацию о нем или подробности анализа, но назвал кибератаки действием, раскачивающим основы демократии.Оргкомитет Игр в Токио ранее заявил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.В понедельник МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.Как заявил ранее РИА Новости источник в российском МИД, обвинения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.

https://rsport.ria.ru/20201020/olimpiada-1580581343.html

https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кацунобу като, дмитрий песков, япония, сша, в мире