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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580581807.html
Баку заявил об интенсивных боях в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:27
2020-10-20T13:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе.Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя "живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника". "Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", — добавлено в релизе.В Степанакерте подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.Там же отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают контролировать оперативную обстановку и наносят большой урон живой силе и военной технике противника.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
это он вам лично сказал?
37
Алиев, сам не рад что подписался под план Эрдогана и был бы рад, всё это закончить, но сирийские наёмники срывают планы.
34
58
нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта
Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку заявил об интенсивных боях в Карабахе

08:27 20.10.2020 (обновлено: 13:26 20.10.2020)
 
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БАКУ, 20 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе.

"В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя "живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника". "Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", — добавлено в релизе.
В Степанакерте подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.
Там же отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают контролировать оперативную обстановку и наносят большой урон живой силе и военной технике противника.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
1 из 3
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта.
Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта
3 из 3
Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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