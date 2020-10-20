https://ria.ru/20201020/karabakh-1580581807.html

Баку заявил об интенсивных боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:27

2020-10-20T08:27

2020-10-20T13:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе.Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя "живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника". "Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", — добавлено в релизе.В Степанакерте подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.Там же отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают контролировать оперативную обстановку и наносят большой урон живой силе и военной технике противника.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.

Я и снова Я это он вам лично сказал? 37

vova537 Алиев, сам не рад что подписался под план Эрдогана и был бы рад, всё это закончить, но сирийские наёмники срывают планы. 34

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нагорно-карабахская республика

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-20T08:27 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире