https://ria.ru/20201020/karabakh-1580581807.html
Баку заявил об интенсивных боях в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:27
2020-10-20T08:27
2020-10-20T13:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580616629_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8f398f6581be3bb8752f8a5181c6919a.jpg
<strong>БАКУ, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе.Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя "живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника". "Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", — добавлено в релизе.В Степанакерте подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.Там же отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают контролировать оперативную обстановку и наносят большой урон живой силе и военной технике противника.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
Я и снова Я
это он вам лично сказал?
37
vova537
Алиев, сам не рад что подписался под план Эрдогана и был бы рад, всё это закончить, но сирийские наёмники срывают планы.
34
58
нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580616629_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_5eddd913c253252770684d65ea8bf38a.jpg
Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта
Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
2020-10-20T08:27
true
PT1M27S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире
БАКУ, 20 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана
заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе.
"В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя "живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника". "Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", — добавлено в релизе.
В Степанакерте подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.
Там же отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают контролировать оперативную обстановку и наносят большой урон живой силе и военной технике противника.
1 из 3
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
3 из 3
Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта.
1 из 3
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
3 из 3
Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта.
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан
настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения
защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку
и Ереван
возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.