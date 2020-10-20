Экс-сотрудники разведки США обвинили Россию в кампании против Байдена
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств уверены, что публикации СМИ переписки сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере связаны с операцией России.
Экс-сотрудники в своем письме, которое опубликовала газета Politico, указали, что подобными действиями Россия может оказать влияние на голоса избирателей на выборах в США в этом году.
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"Мы пишем сообщить, что появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну (бывшего – ред.) вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России", - говорится в письме.
Однако экс-сотрудники разведки не привели каких-либо доказательств вмешательства Российской Федерации и подчеркнули, что не обладают данными о подлинности писем, опубликованных СМИ. Они также указали, что сделали подобные выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры.
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Среди подписавших заявление числятся экс-директоры Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс глава Пентагона Леон Панетта и другие.
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа Руди Джулиани. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
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Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
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