https://ria.ru/20201020/kampaniya-1580739645.html

Экс-сотрудники разведки США обвинили Россию в кампании против Байдена

Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств уверены, что публикации СМИ переписки сына кандидата в президенты США... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:28

2020-10-20T22:28

2020-10-20T22:28

россия

хантер байден

фбр

виктор шокин

центральное разведывательное управление

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств уверены, что публикации СМИ переписки сына кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> Хантере связаны с операцией России.Экс-сотрудники в своем письме, которое опубликовала газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank">Politico</a>, указали, что подобными действиями Россия может оказать влияние на голоса избирателей на выборах в США в этом году.Однако экс-сотрудники разведки не привели каких-либо доказательств вмешательства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и подчеркнули, что не обладают данными о подлинности писем, опубликованных СМИ. Они также указали, что сделали подобные выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры.Среди подписавших заявление числятся экс-директоры <a href="http://ria.ru/organization_Centralnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie/" target="_blank" data-auto="true">Центрального разведывательного управления</a> США Майкл Хайден и <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Brennan/" target="_blank" data-auto="true">Джон Бреннан</a>, экс глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_Leon_Panetta/" target="_blank" data-auto="true">Леон Панетта</a> и другие.На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html

https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хантер байден, фбр, виктор шокин, центральное разведывательное управление, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире