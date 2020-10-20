https://ria.ru/20201020/kamera-1580570284.html

Эксперт рассказал, кому, кроме вас, доступна камера вашего смартфона

Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, кому, кроме хозяина смартфона, доступна камера... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:19

2020-10-20T03:19

2020-10-20T09:21

антон куканов

мошенничество

роскачество

смартфоны

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Кому кроме вас доступна камера вашего смартфона?

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215672_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_f5647180be90428ba48e8b36f9a18155.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Руководитель центра цифровой экспертизы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>" Антон Куканов в беседе с агентством "<u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201020/832184514.html" target="_blank">Прайм</a></u>" рассказал, кому, кроме хозяина смартфона, доступна камера устройства.По словам эксперта, "практически единственная ситуация", при которой кто-то, кроме владельца, может получить доступ к камере гаджета, — это попадание в смартфон вредоносных программ.В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца устройства, продолжил <a href="http://ria.ru/person_anton-kukanov/" target="_blank">Куканов</a>."Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, мошенничество, роскачество, смартфоны, технологии, общество