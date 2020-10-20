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Эксперт рассказал, кому, кроме вас, доступна камера вашего смартфона
Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, кому, кроме хозяина смартфона, доступна камера... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:19
2020-10-20T09:21
антон куканов
мошенничество
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Кому кроме вас доступна камера вашего смартфона?
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Руководитель центра цифровой экспертизы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>" Антон Куканов в беседе с агентством "<u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201020/832184514.html" target="_blank">Прайм</a></u>" рассказал, кому, кроме хозяина смартфона, доступна камера устройства.По словам эксперта, "практически единственная ситуация", при которой кто-то, кроме владельца, может получить доступ к камере гаджета, — это попадание в смартфон вредоносных программ.В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца устройства, продолжил <a href="http://ria.ru/person_anton-kukanov/" target="_blank">Куканов</a>."Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html
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РИА Новости
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антон куканов, мошенничество, роскачество, смартфоны, технологии, общество

Эксперт рассказал, кому, кроме вас, доступна камера вашего смартфона

03:19 20.10.2020 (обновлено: 09:21 20.10.2020)
 
© Depositphotos / IgorVetushkoКамера телефона
Камера телефона - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, кому, кроме хозяина смартфона, доступна камера устройства.
По словам эксперта, "практически единственная ситуация", при которой кто-то, кроме владельца, может получить доступ к камере гаджета, — это попадание в смартфон вредоносных программ.
В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца устройства, продолжил Куканов.
"Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом", — заключил эксперт.
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Антон КукановМошенничествоРоскачествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
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