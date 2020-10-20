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https://ria.ru/20201020/ivl-1580692184.html
Профильное ведомство в США подтвердило уничтожение российских ИВЛ
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:13
2020-10-20T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
fema
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (<a href="http://ria.ru/organization_FEMA/" target="_blank">FEMA</a>) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний."Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", - сказал собеседник агентства.Он подтвердил, что полученные в апреле аппараты ИВЛ были доставлены на склады в штатах <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>."К счастью, выравнивание кривой (заболеваний коронавирусом) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены FEMA штатами", - добавили в ведомстве.Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин.В начале апреля Россия направила в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html
Вот почему масло подорожало.
134
так они и горели потому что наши вилки к китайским аппаратам свои приделали. Это же заявил "производитель" суть производства которого заключалась получить заказ в тендере как отечественная техника, кроме замены шнура они ни чего не делали в поставленном из Китая ИВЛ. Брехня кремлевской пропаганды сразу вскрылась про ИВЛ отечественного производства , как только завели дело возгораниях
131
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россия
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
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Новости
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, fema, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

Профильное ведомство в США подтвердило уничтожение российских ИВЛ

17:13 20.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний.
"Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что полученные в апреле аппараты ИВЛ были доставлены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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"К счастью, выравнивание кривой (заболеваний коронавирусом) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены FEMA штатами", - добавили в ведомстве.
Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин.
В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыFEMAНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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