https://ria.ru/20201020/ivl-1580692184.html

Профильное ведомство в США подтвердило уничтожение российских ИВЛ

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:13

2020-10-20T17:13

2020-10-20T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

fema

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:201:3071:1928_1400x0_80_0_0_a60aeee491b45e127b34c3643e81c6b3.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (<a href="http://ria.ru/organization_FEMA/" target="_blank">FEMA</a>) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний."Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", - сказал собеседник агентства.Он подтвердил, что полученные в апреле аппараты ИВЛ были доставлены на склады в штатах <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>."К счастью, выравнивание кривой (заболеваний коронавирусом) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены FEMA штатами", - добавили в ведомстве.Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин.В начале апреля Россия направила в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html

https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html

Александр Аникин Вот почему масло подорожало. 134

Андрей Шлапаков так они и горели потому что наши вилки к китайским аппаратам свои приделали. Это же заявил "производитель" суть производства которого заключалась получить заказ в тендере как отечественная техника, кроме замены шнура они ни чего не делали в поставленном из Китая ИВЛ. Брехня кремлевской пропаганды сразу вскрылась про ИВЛ отечественного производства , как только завели дело возгораниях 131

46

россия

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, fema, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире