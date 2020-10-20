https://ria.ru/20201020/istrebitel-1580744245.html

В Калифорнии упал истребитель ВМС США

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в Калифорнии во вторник в результате авиационного происшествия, пилоту удалось спастись, сообщила военная база ВМС РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T23:18

2020-10-20T23:18

2020-10-20T23:20

военно-морские силы сша

f/a-18e

калифорния

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_F_A_18E/" target="_blank" data-auto="true">F/A-18E</a> Super Hornet <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> упал в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> во вторник в результате авиационного происшествия, пилоту удалось спастись, сообщила военная база ВМС Лимур на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/NASLemoore/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.О причинах падения самолета не сообщается.

https://ria.ru/20200615/1572946053.html

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калифорния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, f/a-18e, калифорния, сша, в мире