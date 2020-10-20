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В Калифорнии упал истребитель ВМС США
Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в Калифорнии во вторник в результате авиационного происшествия, пилоту удалось спастись, сообщила военная база ВМС РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T23:18
2020-10-20T23:20
военно-морские силы сша
f/a-18e
калифорния
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_F_A_18E/" target="_blank" data-auto="true">F/A-18E</a> Super Hornet <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> упал в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> во вторник в результате авиационного происшествия, пилоту удалось спастись, сообщила военная база ВМС Лимур на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/NASLemoore/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.О причинах падения самолета не сообщается.
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калифорния
сша
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военно-морские силы сша, f/a-18e, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии упал истребитель ВМС США

23:18 20.10.2020 (обновлено: 23:20 20.10.2020)
 
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель FA18
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Gary C. Knapp
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в Калифорнии во вторник в результате авиационного происшествия, пилоту удалось спастись, сообщила военная база ВМС Лимур на своей странице в Facebook.
"Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.
О причинах падения самолета не сообщается.
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Военно-морские силы СШАF/A-18EКалифорнияСШАВ мире
 
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