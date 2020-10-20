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https://ria.ru/20201020/isk-1580676797.html
СМИ: Минюст США подал антимонопольный иск к Google
Соединенные Штаты Америки подали иск к Google, обвинив компанию в монополизме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:08
2020-10-20T18:03
министерство юстиции сша
google
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенные Штаты Америки</a> подали иск к <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, обвинив компанию в монополизме, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источники.Как отмечает СМИ, Министерство юстиции обвинило Google в злоупотреблении "своим доминированием в области онлайн-поиска" с целью уничтожения конкуренции. Таким образом, считают в ведомстве, корпорация нанесла вред пользователям.По информации Ассошиэйтед Пресс, впоследствии иски могут подать к другим крупным компаниям, включая Apple, Microsoft и Facebook.Google, основанная в январе 1996 года, на сегодня контролирует около 90% интернет-поиска в мировом масштабе. Корпорацию неоднократно обвиняли в подавлении конкуренции: так, Дональд Трамп ранее заявлял, что она манипулировала американскими президентскими выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20190919/1558843834.html
Да-да, требуем присутствия предустановленных сервисов Яндекса на всех смартфонах
37
Если даже штаты их штрафцют, то нам давно стоило бы оштрафовать Гугл за удаление каналов Царьград, Анна-ньюс, ньюс-фронт и фейсбук оштрафовать за удаление страниц людей.
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6
сша
РИА Новости
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министерство юстиции сша, google, сша, в мире

СМИ: Минюст США подал антимонопольный иск к Google

16:08 20.10.2020 (обновлено: 18:03 20.10.2020)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки подали иск к Google, обвинив компанию в монополизме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

"Сегодня утром Министерство юстиции и 11 штатов подали антимонопольный иск против Google за создание противозаконной монополии и монополии на рекламу в поиске. Мы продолжаем отслеживать конкурентную практику лидирующих на рынке онлайн-платформ и, если нужно, ответим и им", — сообщил журналистам первый замминистра юстиции Джефф Розен.

Как отмечает СМИ, Министерство юстиции обвинило Google в злоупотреблении "своим доминированием в области онлайн-поиска" с целью уничтожения конкуренции. Таким образом, считают в ведомстве, корпорация нанесла вред пользователям.
По информации Ассошиэйтед Пресс, впоследствии иски могут подать к другим крупным компаниям, включая Apple, Microsoft и Facebook.
Google, основанная в январе 1996 года, на сегодня контролирует около 90% интернет-поиска в мировом масштабе. Корпорацию неоднократно обвиняли в подавлении конкуренции: так, Дональд Трамп ранее заявлял, что она манипулировала американскими президентскими выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 19.09.2019
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ФАС оштрафовала Google за незаконную рекламу
 
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Министерство юстиции СШАGoogleСШАВ мире
 
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