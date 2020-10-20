https://ria.ru/20201020/isk-1580676797.html
СМИ: Минюст США подал антимонопольный иск к Google
Соединенные Штаты Америки подали иск к Google, обвинив компанию в монополизме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:08
2020-10-20T16:08
2020-10-20T18:03
министерство юстиции сша
google
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:155:5184:3071_1400x0_80_0_0_4c3d55db47c7400e3f9b548165cacf37.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенные Штаты Америки</a> подали иск к <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, обвинив компанию в монополизме, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источники.Как отмечает СМИ, Министерство юстиции обвинило Google в злоупотреблении "своим доминированием в области онлайн-поиска" с целью уничтожения конкуренции. Таким образом, считают в ведомстве, корпорация нанесла вред пользователям.По информации Ассошиэйтед Пресс, впоследствии иски могут подать к другим крупным компаниям, включая Apple, Microsoft и Facebook.Google, основанная в январе 1996 года, на сегодня контролирует около 90% интернет-поиска в мировом масштабе. Корпорацию неоднократно обвиняли в подавлении конкуренции: так, Дональд Трамп ранее заявлял, что она манипулировала американскими президентскими выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20190919/1558843834.html
Игорь Земский
Да-да, требуем присутствия предустановленных сервисов Яндекса на всех смартфонах
37
Александр Сербский
Если даже штаты их штрафцют, то нам давно стоило бы оштрафовать Гугл за удаление каналов Царьград, Анна-ньюс, ньюс-фронт и фейсбук оштрафовать за удаление страниц людей.
26
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:0:4608:3456_1400x0_80_0_0_8f99383488da5ec252fa3f2612385450.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции сша, google, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки
подали иск к Google
, обвинив компанию в монополизме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на источники.
"Сегодня утром Министерство юстиции и 11 штатов подали антимонопольный иск против Google за создание противозаконной монополии и монополии на рекламу в поиске. Мы продолжаем отслеживать конкурентную практику лидирующих на рынке онлайн-платформ и, если нужно, ответим и им", — сообщил журналистам первый замминистра юстиции Джефф Розен.
Как отмечает СМИ, Министерство юстиции обвинило Google в злоупотреблении "своим доминированием в области онлайн-поиска" с целью уничтожения конкуренции. Таким образом, считают в ведомстве, корпорация нанесла вред пользователям.
По информации Ассошиэйтед Пресс, впоследствии иски могут подать к другим крупным компаниям, включая Apple, Microsoft и Facebook.
Google, основанная в январе 1996 года, на сегодня контролирует около 90% интернет-поиска в мировом масштабе. Корпорацию неоднократно обвиняли в подавлении конкуренции: так, Дональд Трамп ранее заявлял, что она манипулировала американскими президентскими выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.