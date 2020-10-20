https://ria.ru/20201020/isk-1580676797.html

СМИ: Минюст США подал антимонопольный иск к Google

Соединенные Штаты Америки подали иск к Google, обвинив компанию в монополизме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:08

2020-10-20T16:08

2020-10-20T18:03

министерство юстиции сша

google

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенные Штаты Америки</a> подали иск к <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, обвинив компанию в монополизме, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источники.Как отмечает СМИ, Министерство юстиции обвинило Google в злоупотреблении "своим доминированием в области онлайн-поиска" с целью уничтожения конкуренции. Таким образом, считают в ведомстве, корпорация нанесла вред пользователям.По информации Ассошиэйтед Пресс, впоследствии иски могут подать к другим крупным компаниям, включая Apple, Microsoft и Facebook.Google, основанная в январе 1996 года, на сегодня контролирует около 90% интернет-поиска в мировом масштабе. Корпорацию неоднократно обвиняли в подавлении конкуренции: так, Дональд Трамп ранее заявлял, что она манипулировала американскими президентскими выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20190919/1558843834.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, google, сша, в мире