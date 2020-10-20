https://ria.ru/20201020/irinashayk-1580662779.html

"Богиня на пьедестале": Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue

Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:14

2020-10-20T16:14

2020-10-20T16:41

шоу-бизнес

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ирина шейк

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном инстаграм-аккаунте издания. На смелом кадре Шейк позирует на фоне живой изгороди – стоя на огромной каменной вазе. В подписи к фотографии говорится, что она была сделана в резиденции модного дома Versace в Милане. Ожидается, что выпуск как раз будет посвящен многолетнему сотрудничеству Шейк с этим итальянским брендом. Авторы снимка – фешн-фотографы братья Лука и Алессандро Морелли, которые часто сотрудничают с разными модными изданиями. В комментариях пользователи сравнили Ирину Шейк с "королевой" и "богиней на пьедестале", а также поздравили редакцию журнала с очередной "потрясающей обложкой".

https://ria.ru/20201019/ashleygraham-1580513351.html

милан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ирина шейк, знаменитости, звезды, versace, милан