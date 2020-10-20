https://ria.ru/20201020/irinashayk-1580662779.html
"Богиня на пьедестале": Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue
Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:14
2020-10-20T16:14
2020-10-20T16:41
шоу-бизнес
шоубиз
ирина шейк
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном инстаграм-аккаунте издания. На смелом кадре Шейк позирует на фоне живой изгороди – стоя на огромной каменной вазе. В подписи к фотографии говорится, что она была сделана в резиденции модного дома Versace в Милане. Ожидается, что выпуск как раз будет посвящен многолетнему сотрудничеству Шейк с этим итальянским брендом. Авторы снимка – фешн-фотографы братья Лука и Алессандро Морелли, которые часто сотрудничают с разными модными изданиями. В комментариях пользователи сравнили Ирину Шейк с "королевой" и "богиней на пьедестале", а также поздравили редакцию журнала с очередной "потрясающей обложкой".
https://ria.ru/20201019/ashleygraham-1580513351.html
милан
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ирина шейк, знаменитости, звезды, versace, милан
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном инстаграм-аккаунте издания.
На смелом кадре Шейк позирует на фоне живой изгороди – стоя на огромной каменной вазе. В подписи к фотографии говорится, что она была сделана в резиденции модного дома Versace в Милане. Ожидается, что выпуск как раз будет посвящен многолетнему сотрудничеству Шейк с этим итальянским брендом.
Авторы снимка – фешн-фотографы братья Лука и Алессандро Морелли, которые часто сотрудничают с разными модными изданиями.
В комментариях пользователи сравнили Ирину Шейк с "королевой" и "богиней на пьедестале", а также поздравили редакцию журнала с очередной "потрясающей обложкой".