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https://ria.ru/20201020/irinashayk-1580662779.html
"Богиня на пьедестале": Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue
Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:14
2020-10-20T16:41
шоу-бизнес
шоубиз
ирина шейк
знаменитости
звезды
versace
милан
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном инстаграм-аккаунте издания. На смелом кадре Шейк позирует на фоне живой изгороди – стоя на огромной каменной вазе. В подписи к фотографии говорится, что она была сделана в резиденции модного дома Versace в Милане. Ожидается, что выпуск как раз будет посвящен многолетнему сотрудничеству Шейк с этим итальянским брендом. Авторы снимка – фешн-фотографы братья Лука и Алессандро Морелли, которые часто сотрудничают с разными модными изданиями. В комментариях пользователи сравнили Ирину Шейк с "королевой" и "богиней на пьедестале", а также поздравили редакцию журнала с очередной "потрясающей обложкой".
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шоу-бизнес, ирина шейк, знаменитости, звезды, versace, милан

"Богиня на пьедестале": Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue

16:14 20.10.2020 (обновлено: 16:41 20.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanМодель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для обложки ноябрьского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок разместили в официальном инстаграм-аккаунте издания.
На смелом кадре Шейк позирует на фоне живой изгороди – стоя на огромной каменной вазе. В подписи к фотографии говорится, что она была сделана в резиденции модного дома Versace в Милане. Ожидается, что выпуск как раз будет посвящен многолетнему сотрудничеству Шейк с этим итальянским брендом.
Авторы снимка – фешн-фотографы братья Лука и Алессандро Морелли, которые часто сотрудничают с разными модными изданиями.
В комментариях пользователи сравнили Ирину Шейк с "королевой" и "богиней на пьедестале", а также поздравили редакцию журнала с очередной "потрясающей обложкой".
Модель Эшли Грэм - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 19:29Шоубиз
В Сети раскритиковали Эшли Грэм, которая снялась полностью обнаженной
 
ШоубизШоу-бизнесИрина ШейкЗнаменитостизвездыVersaceМилан
 
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