https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html
Россиян предупредили о повышении цен на связь и домашний интернет
Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:13
2020-10-20T21:13
2020-10-20T21:55
россия
сергей плуготаренко
российская ассоциация электронных коммуникаций
интернет
технологии
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1400x0_80_0_0_dfedb04d2702132ee12450a260e9feb3.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Plugotarenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Плуготаренко</a>."Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — заявил он <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>.По его словам, на повышение операторами цен влияют обязательства перед регуляторами, стоимость иностранного оборудования в условиях ослабления рубля, а также необходимость модернизировать цифровые сети.Эксперт подчеркнул, что российский интернет на данный момент остается одним из самых дешевых и в то же время самых скоростных в мире.Избежать роста цен, по мнению Плуготаренко, удастся в том случае, если Россия нарастит производство собственного оборудования, а услуги связи будут дотироваться государством.По данным исследования информационно-аналитического агентства <a href="http://tdaily.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TelecomDaily</a>, опросившего представителей крупнейших фиксированных сетей, сейчас около 86 процентов операторов ожидают роста тарифов в пределах 10-20 процентов в 2021 году.
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
https://ria.ru/20201010/otklyuchenie-1579132713.html
Павел Леонов
А может наоборот понизить надо.
83
Vasya Ivanov
"Цифровой прорыв"))
75
40
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1400x0_80_0_0_7934c025c1f18e9156baf6df255fe1bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей плуготаренко, российская ассоциация электронных коммуникаций, интернет, технологии, общество, экономика