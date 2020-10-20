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https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html
Россиян предупредили о повышении цен на связь и домашний интернет
Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:13
2020-10-20T21:55
россия
сергей плуготаренко
российская ассоциация электронных коммуникаций
интернет
технологии
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Plugotarenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Плуготаренко</a>."Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — заявил он <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>.По его словам, на повышение операторами цен влияют обязательства перед регуляторами, стоимость иностранного оборудования в условиях ослабления рубля, а также необходимость модернизировать цифровые сети.Эксперт подчеркнул, что российский интернет на данный момент остается одним из самых дешевых и в то же время самых скоростных в мире.Избежать роста цен, по мнению Плуготаренко, удастся в том случае, если Россия нарастит производство собственного оборудования, а услуги связи будут дотироваться государством.По данным исследования информационно-аналитического агентства <a href="http://tdaily.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TelecomDaily</a>, опросившего представителей крупнейших фиксированных сетей, сейчас около 86 процентов операторов ожидают роста тарифов в пределах 10-20 процентов в 2021 году.
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
https://ria.ru/20201010/otklyuchenie-1579132713.html
А может наоборот понизить надо.
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"Цифровой прорыв"))
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россия
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Новости
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россия, сергей плуготаренко, российская ассоциация электронных коммуникаций, интернет, технологии, общество, экономика

Россиян предупредили о повышении цен на связь и домашний интернет

21:13 20.10.2020 (обновлено: 21:55 20.10.2020)
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
"Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — заявил он "Вечерней Москве".
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По его словам, на повышение операторами цен влияют обязательства перед регуляторами, стоимость иностранного оборудования в условиях ослабления рубля, а также необходимость модернизировать цифровые сети.
Эксперт подчеркнул, что российский интернет на данный момент остается одним из самых дешевых и в то же время самых скоростных в мире.
Избежать роста цен, по мнению Плуготаренко, удастся в том случае, если Россия нарастит производство собственного оборудования, а услуги связи будут дотироваться государством.
По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, опросившего представителей крупнейших фиксированных сетей, сейчас около 86 процентов операторов ожидают роста тарифов в пределах 10-20 процентов в 2021 году.
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РоссияСергей ПлуготаренкоРоссийская ассоциация электронных коммуникацийИнтернетТехнологииОбществоЭкономика
 
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