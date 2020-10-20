https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html

Россиян предупредили о повышении цен на связь и домашний интернет

Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T21:13

2020-10-20T21:13

2020-10-20T21:55

россия

сергей плуготаренко

российская ассоциация электронных коммуникаций

интернет

технологии

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Российские операторы поднимут цены на интернет, связь и телевидение на 10-20 процентов, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Plugotarenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Плуготаренко</a>."Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — заявил он <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>.По его словам, на повышение операторами цен влияют обязательства перед регуляторами, стоимость иностранного оборудования в условиях ослабления рубля, а также необходимость модернизировать цифровые сети.Эксперт подчеркнул, что российский интернет на данный момент остается одним из самых дешевых и в то же время самых скоростных в мире.Избежать роста цен, по мнению Плуготаренко, удастся в том случае, если Россия нарастит производство собственного оборудования, а услуги связи будут дотироваться государством.По данным исследования информационно-аналитического агентства <a href="http://tdaily.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TelecomDaily</a>, опросившего представителей крупнейших фиксированных сетей, сейчас около 86 процентов операторов ожидают роста тарифов в пределах 10-20 процентов в 2021 году.

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

https://ria.ru/20201010/otklyuchenie-1579132713.html

Павел Леонов А может наоборот понизить надо. 83

Vasya Ivanov "Цифровой прорыв")) 75

40

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей плуготаренко, российская ассоциация электронных коммуникаций, интернет, технологии, общество, экономика