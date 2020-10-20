https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html

В Нижегородской области более 350 учреждений подключили к интернету

Более 350 социально значимых объектов Нижегородской области подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:36

2020-10-20T18:36

2020-10-20T18:36

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 350 социально значимых объектов <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Работы проводились в рамках национального проекта "Цифровая экономика"."В 2020 году в Нижегородской области к скоростному интернету подключено более 350 социально значимых учреждений. В частности, подключены 137 образовательных организаций, 116 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 20 пожарных частей. Таким образом, мы завершили подключение к высокоскоростному интернету всех запланированных на 2020 год социально значимых объектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>.Он отметил, что на 2021 год в плане еще 462 учреждения. "До конца 2021 года к интернету должны быть подключены все 1104 социально значимых объекта в регионе", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что скоростной интернет дает новые возможности для работы социальных учреждений. "Например, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в районах региона могут выходить на связь с учреждениями в областном центре или федеральными центрами. Телемедицина - лишь одно из направлений этой работы", - добавил глава региона.Подключение осуществляет ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелеком</a>" - победитель аукциона, проведенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 миллионов рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета.

https://ria.ru/20201015/stroitelstvo-1580023921.html

https://realty.ria.ru/20201019/lestnitsa-1580427978.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, общество