Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html
В Нижегородской области более 350 учреждений подключили к интернету
Более 350 социально значимых объектов Нижегородской области подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:36
2020-10-20T18:36
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576393482_0:160:1600:1060_1400x0_80_0_0_cdca70766ae855cc1d27ae3bbeefcccc.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 350 социально значимых объектов <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Работы проводились в рамках национального проекта "Цифровая экономика"."В 2020 году в Нижегородской области к скоростному интернету подключено более 350 социально значимых учреждений. В частности, подключены 137 образовательных организаций, 116 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 20 пожарных частей. Таким образом, мы завершили подключение к высокоскоростному интернету всех запланированных на 2020 год социально значимых объектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>.Он отметил, что на 2021 год в плане еще 462 учреждения. "До конца 2021 года к интернету должны быть подключены все 1104 социально значимых объекта в регионе", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что скоростной интернет дает новые возможности для работы социальных учреждений. "Например, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в районах региона могут выходить на связь с учреждениями в областном центре или федеральными центрами. Телемедицина - лишь одно из направлений этой работы", - добавил глава региона.Подключение осуществляет ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелеком</a>" - победитель аукциона, проведенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 миллионов рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета.
https://ria.ru/20201015/stroitelstvo-1580023921.html
https://realty.ria.ru/20201019/lestnitsa-1580427978.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576393482_0:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_25beda413015c3c1c6a62d44d023169b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области более 350 учреждений подключили к интернету

18:36 20.10.2020
 
© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Правительство Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Более 350 социально значимых объектов Нижегородской области подключены к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Работы проводились в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:08Нижегородская область
В Нижнем Новгороде начали строительство четвертой очереди южного обхода
"В 2020 году в Нижегородской области к скоростному интернету подключено более 350 социально значимых учреждений. В частности, подключены 137 образовательных организаций, 116 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 20 пожарных частей. Таким образом, мы завершили подключение к высокоскоростному интернету всех запланированных на 2020 год социально значимых объектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что на 2021 год в плане еще 462 учреждения. "До конца 2021 года к интернету должны быть подключены все 1104 социально значимых объекта в регионе", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что скоростной интернет дает новые возможности для работы социальных учреждений. "Например, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в районах региона могут выходить на связь с учреждениями в областном центре или федеральными центрами. Телемедицина - лишь одно из направлений этой работы", - добавил глава региона.
Подключение осуществляет ПАО "Ростелеком" - победитель аукциона, проведенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 миллионов рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета.
Чкаловская лестница на набережной Волги - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:09
В Нижнем Новгороде восстановят Чкаловскую лестницу
 
Обсудить0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния