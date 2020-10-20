https://ria.ru/20201020/indoneziya-1580586577.html

СМИ: Индонезия отказалась пустить к себе американские самолеты-разведчики

Власти Индонезии отклонили просьбу США разрешить американским разведывательным самолетам P-8 "Посейдон" совершать посадку и заправляться топливом на территории... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:24

2020-10-20T09:24

2020-10-20T09:24

ретно марсуди

южно-китайское море

мид индонезии

boeing p-8 poseidon

сша

индонезия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> отклонили просьбу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешить американским разведывательным самолетам <a href="http://ria.ru/product_Boeing_P-8I/" target="_blank" data-auto="true">P-8</a> "Посейдон" совершать посадку и заправляться топливом на территории страны, передает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на четырех высокопоставленных индонезийских чиновников.По словам источников агентства, в июле и августе американские чиновники неоднократно обращались с этим вопросом к главе МИД и министру обороны Индонезии, однако президент страны <a href="http://ria.ru/person_Dzhoko_Vidodo/" target="_blank" data-auto="true">Джоко Видодо</a> отклонил просьбу США.Как сообщается, предложение американской стороны на фоне усилившейся борьбы за влияние в <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> между США и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> удивило правительство Индонезии, которая давно проводит политику нейтралитета во внешней политике.По данным агентства, американские разведывательные самолеты P-8 "Посейдон" играют ключевую роль в отслеживании военной активности в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>.Как заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Indonezii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Индонезии</a> <a href="http://ria.ru/person_Retno_Marsudi/" target="_blank" data-auto="true">Ретно Марсуди</a>, страна не хочет принимать чью-либо сторону в конфликте. "Мы не хотим попасть в ловушку этого соперничества", - приводит ее слова агентство.<a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brunei/" target="_blank" data-auto="true">Бруней</a>, <a href="http://ria.ru/location_Malaysia/" target="_blank" data-auto="true">Малайзия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппины</a>.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.

https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html

https://ria.ru/20201008/razvedka-1578626099.html

https://ria.ru/20201005/kitay-1578106797.html

южно-китайское море

сша

индонезия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ретно марсуди, южно-китайское море, мид индонезии, boeing p-8 poseidon, сша, индонезия, в мире