https://ria.ru/20201020/immunitet-1580568468.html

Врач назвал способы натренировать иммунитет

Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой россиянин, если сменит свои привычки, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:10

2020-10-20T02:10

2020-10-20T12:01

георгий викулов

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой россиянин, если сменит свои привычки, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201020/immunitet-1580501640.html" target="_blank">радио Sputnik</a> директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог <a href="http://ria.ru/person_georgiy-vikulov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Викулов</a>.Главной защитой от любого вируса является иммунная система человека. В наших силах подготовить ее к сезонным вирусным заболеваниям. Для начала нужно регулярно заниматься физкультурой. Но помнить при этом, что во всем важна мера, отметил Викулов."На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", — заявил врач-иммунолог.Кроме добавления в жизнь умеренной физической активности, стоит изменить и пищевые привычки."Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете", — объяснил Викулов.И конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет. Тем, кто хочет укрепить свою защиту от вирусов, врачи рекомендуют забыть об этих пристрастиях.

https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий викулов, здоровье, общество