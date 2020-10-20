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https://ria.ru/20201020/illyuziya-1580489252.html
Билли Айлиш озадачила пользователей оптической иллюзией
Певица Билли Айлиш озадачила поклонников оптической иллюзией, разместив в сторис инстаграма кроссовки, которые "меняют цвет", сообщает Popcrush. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:25
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билли айлиш
стиль жизни
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культура
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Певица Билли Айлиш озадачила поклонников оптической иллюзией, разместив в сторис инстаграма кроссовки, которые "меняют цвет", <a href="https://popcrush.com/billie-eilish-nike-optical-illusion/" target="_blank">сообщает</a> Popcrush. Обладательница пяти премий "Грэмми" столкнулась с дилеммой: ее отец считает, что пара обуви — розово-белого цвета, а исполнительница уверена, что мятно-белого. Айлиш была шокирована, когда большинство поклонников встали на сторону ее отца. Чтобы защитить свою точку зрения, она записала еще несколько сторис. На одном из них Билли Айлиш <a href="https://www.instagram.com/p/CGhlnmSA4aF/" target="_blank">продемонстрировала</a> страницу интернет-магазина, на которой эти кроссовки действительно заявлены как "мятно-белые", а затем вынесла их на улицу, чтобы уже при дневном свете сравнить с другой парой. "Спорная" пара спортивной обуви действительно оказалась мятно-белой, что озадачило многих пользователей: "Я так запутался, что не могу понять, что происходит с этими розово-белыми кроссовками. Объясните, пожалуйста", — прокомментировал _lassan_adrak_; "Сначала я увидел розовое и белое, но потом долго смотрел на цвета и разглядел мятный и белый", — написал ceejaiy__. Некоторые подписчики уверены, что Билли Айлиш использовала фильтр, который исказил цвета: <br>"Это фильтр. Я наложила его на изображение. Кроссовки тогда действительно выглядят розово-белыми", — поделилась наблюдением jaime.nicole.
https://ria.ru/20200423/1570418415.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды

Билли Айлиш озадачила пользователей оптической иллюзией

00:25 20.10.2020 (обновлено: 00:30 20.10.2020)
 
© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Певица Билли Айлиш озадачила поклонников оптической иллюзией, разместив в сторис инстаграма кроссовки, которые "меняют цвет", сообщает Popcrush.
© Фото : billieeilish Скрин сторис из инстаграма Билли Айлиш
Скрин сторис из инстаграма Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : billieeilish
Скрин сторис из инстаграма Билли Айлиш
Обладательница пяти премий "Грэмми" столкнулась с дилеммой: ее отец считает, что пара обуви — розово-белого цвета, а исполнительница уверена, что мятно-белого. Айлиш была шокирована, когда большинство поклонников встали на сторону ее отца.
© Фото : billieeilish Билли Айлиш сравнивает кроссовки разного цвета в сторис инстаграма
Билли Айлиш сравнивает кроссовки разного цвета в сторис инстаграма - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : billieeilish
Билли Айлиш сравнивает кроссовки разного цвета в сторис инстаграма
Чтобы защитить свою точку зрения, она записала еще несколько сторис. На одном из них Билли Айлиш продемонстрировала страницу интернет-магазина, на которой эти кроссовки действительно заявлены как "мятно-белые", а затем вынесла их на улицу, чтобы уже при дневном свете сравнить с другой парой.
"Спорная" пара спортивной обуви действительно оказалась мятно-белой, что озадачило многих пользователей: "Я так запутался, что не могу понять, что происходит с этими розово-белыми кроссовками. Объясните, пожалуйста", — прокомментировал _lassan_adrak_; "Сначала я увидел розовое и белое, но потом долго смотрел на цвета и разглядел мятный и белый", — написал ceejaiy__.
Некоторые подписчики уверены, что Билли Айлиш использовала фильтр, который исказил цвета:
"Это фильтр. Я наложила его на изображение. Кроссовки тогда действительно выглядят розово-белыми", — поделилась наблюдением jaime.nicole.
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