Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/ikra-1580588957.html
У жителя Сахалина нашли незаконную заготовку икры на 18 миллионов рублей
Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:36
2020-10-20T09:36
сахалин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/70105/89/701058903_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_6dcce0bef821b6a121859caefa8cb00e.jpg
<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.По версии следствия, 45-летний житель Охинского района (север <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалина</a>) в августе 2019 года вылавливал горбушу на территории государственного природного заказника в месте ее нереста на реке Большая Лонгри. При этом он использовал запрещенные орудия – ставную сеть и бредень.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20201020/ikra-1580574411.html
3
сахалин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/70105/89/701058903_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_7339512474553955c65dbcf4cfe69768.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, происшествия

У жителя Сахалина нашли незаконную заготовку икры на 18 миллионов рублей

09:36 20.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Красная икра и каравай на встрече олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости. Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.
По версии следствия, 45-летний житель Охинского района (север Сахалина) в августе 2019 года вылавливал горбушу на территории государственного природного заказника в месте ее нереста на реке Большая Лонгри. При этом он использовал запрещенные орудия – ставную сеть и бредень.
"Обвиняемый добыл более 2 тысяч особей горбуши, заготовил 151 кг икры-сырца и почти 245 кг соленой икры. Ущерб, причиненный в результате его противоправной деятельности, превысил 18 миллионов рублей" - говорится в пресс-релизе.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 03:22
Красная икра в России дорожает больше, чем обычно, рассказали эксперты
 
Обсудить3
СахалинПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния