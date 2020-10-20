https://ria.ru/20201020/ikra-1580588957.html

У жителя Сахалина нашли незаконную заготовку икры на 18 миллионов рублей

Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:36

2020-10-20T09:36

2020-10-20T09:36

сахалин

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.По версии следствия, 45-летний житель Охинского района (север <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалина</a>) в августе 2019 года вылавливал горбушу на территории государственного природного заказника в месте ее нереста на реке Большая Лонгри. При этом он использовал запрещенные орудия – ставную сеть и бредень.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20201020/ikra-1580574411.html

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сахалин

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия