У жителя Сахалина нашли незаконную заготовку икры на 18 миллионов рублей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече олимпийского огня в Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости. Житель Сахалина предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры, ущерб от его деятельности составил 18 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.
По версии следствия, 45-летний житель Охинского района (север Сахалина) в августе 2019 года вылавливал горбушу на территории государственного природного заказника в месте ее нереста на реке Большая Лонгри. При этом он использовал запрещенные орудия – ставную сеть и бредень.
"Обвиняемый добыл более 2 тысяч особей горбуши, заготовил 151 кг икры-сырца и почти 245 кг соленой икры. Ущерб, причиненный в результате его противоправной деятельности, превысил 18 миллионов рублей" - говорится в пресс-релизе.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.