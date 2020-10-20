https://ria.ru/20201020/igry-1579564517.html

Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком?

Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)! Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребёнка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да ещё и скучно. Надо ли себя заставлять играть с собственными детьми и как проводить с ними время, если не любишь играть?

2020-10-20T11:00

2020-10-20T11:00

2020-10-20T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком? Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)! Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребёнка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да ещё и скучно. Надо ли себя заставлять играть с собственными детьми и как проводить с ними время, если не любишь играть?

Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&utm_medium=ria&utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, какими бывают игры и как найти занятие, которое принесёт удовольствие всем участникам процесса.Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребёнку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или всё-таки нет?Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.Как научиться понимать своего ребёнка и уметь с ним договариваться, читайте <a href="https://family3.ru/articles/kid_understanding?utm_source=justclick&utm_medium=email&utm_campaign=riaunderstanding" target="_blank">здесь</a>.<strong>3:00</strong> Это нормально ― не хотеть играть с собственным ребёнком?<strong>5:00 </strong>Что делать, если не хочется играть?<strong>7:30</strong> Что должен знать родитель, выбирая игру в зависимости от возраста ребёнка?<strong>10:20 </strong>Можно ли в игре с детьми заменить себя кем-то другим?<strong>12:50</strong> Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребёнку?<strong>15:50</strong> "Будет играть в агрессивные игры ― вырастет преступником": что об этом говорит детская психология?<strong>18:50 </strong>Покупать ли игрушечное оружие?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://forms.gle/hdRm6yVTc5mNqmcS8" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст