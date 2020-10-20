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https://ria.ru/20201020/gorbachev-1580693618.html
Горбачев рассказал, почему путь к объединению Германии был непростым
Путь к объединению Германии не был простым, в Советском Союзе и Европе в целом существовали сомнения, тревога на этот счет, и для них были основания, ведь... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:20
2020-10-20T17:20
михаил горбачев
германия
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Путь к объединению <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не был простым, в Советском Союзе и Европе в целом существовали сомнения, тревога на этот счет, и для них были основания, ведь память о развязанной гитлеровским режимом войне не стерлась в сознании людей, заявил экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") в этом году исполнилось 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также Великобритании, Франции, СССР и США, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года.Он напомнил, что советский народ понес в той войне небывалые потери. Поэтому в деле объединения Германии принципиальное значение имело то, какую позицию займет Советский Союз, указал политик. По его словам, от политических лидеров тогда потребовались мудрость, выдержка, глубина мышления и видение перспективы."Несмотря на трудности, препятствия и риски, мы смогли сделать важнейшее историческое дело. Были подписаны документы, заложившие основы безопасности в Европе в новых условиях", - добавил бывший советский лидер.Экс-президент СССР полагает, что объединение Германии стало в целом результатом перемен второй половины 80-х годов, и первый импульс этому процессу дали начавшиеся в СССР перемены – перестройка и гласность. Дав людям в Союзе эти права и свободы, советское руководство не могло препятствовать устремлениям народов соседних стран, упомянул Горбачев."И когда ветер перемен охватил эти страны, мы доказали: наши слова о свободе выбора не были пустой риторикой. Мы подтвердили их делами, своей политической позицией. И одним из важнейших результатов этого стало воссоединение Германии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578146025.html
https://ria.ru/20191109/1560760376.html
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германия
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михаил горбачев, германия, ссср, в мире

Горбачев рассказал, почему путь к объединению Германии был непростым

17:20 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Путь к объединению Германии не был простым, в Советском Союзе и Европе в целом существовали сомнения, тревога на этот счет, и для них были основания, ведь память о развязанной гитлеровским режимом войне не стерлась в сознании людей, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") в этом году исполнилось 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также Великобритании, Франции, СССР и США, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года.
"Путь к нему не был простым. Он и не мог быть гладким... Обстановка была напряженной, любой неосторожный шаг мог привести к взрыву. В Европе, и в том числе в нашей стране были сомнения, была тревога. Скажу откровенно: для этого были основания. Память об опустошительной войне, развязанной гитлеровским режимом, не стерлась в сознании людей", - сказал Горбачев в видеообращении к участникам круглого стола "30 лет договору 2+4", который прошел в онлайн-формате.
Он напомнил, что советский народ понес в той войне небывалые потери. Поэтому в деле объединения Германии принципиальное значение имело то, какую позицию займет Советский Союз, указал политик. По его словам, от политических лидеров тогда потребовались мудрость, выдержка, глубина мышления и видение перспективы.
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"Несмотря на трудности, препятствия и риски, мы смогли сделать важнейшее историческое дело. Были подписаны документы, заложившие основы безопасности в Европе в новых условиях", - добавил бывший советский лидер.
Экс-президент СССР полагает, что объединение Германии стало в целом результатом перемен второй половины 80-х годов, и первый импульс этому процессу дали начавшиеся в СССР перемены – перестройка и гласность. Дав людям в Союзе эти права и свободы, советское руководство не могло препятствовать устремлениям народов соседних стран, упомянул Горбачев.
"И когда ветер перемен охватил эти страны, мы доказали: наши слова о свободе выбора не были пустой риторикой. Мы подтвердили их делами, своей политической позицией. И одним из важнейших результатов этого стало воссоединение Германии", - подчеркнул он.
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