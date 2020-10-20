https://ria.ru/20201020/gorbachev-1580693618.html

Горбачев рассказал, почему путь к объединению Германии был непростым

Путь к объединению Германии не был простым, в Советском Союзе и Европе в целом существовали сомнения, тревога на этот счет, и для них были основания, ведь... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:20

михаил горбачев

германия

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Путь к объединению <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не был простым, в Советском Союзе и Европе в целом существовали сомнения, тревога на этот счет, и для них были основания, ведь память о развязанной гитлеровским режимом войне не стерлась в сознании людей, заявил экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") в этом году исполнилось 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также Великобритании, Франции, СССР и США, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года.Он напомнил, что советский народ понес в той войне небывалые потери. Поэтому в деле объединения Германии принципиальное значение имело то, какую позицию займет Советский Союз, указал политик. По его словам, от политических лидеров тогда потребовались мудрость, выдержка, глубина мышления и видение перспективы."Несмотря на трудности, препятствия и риски, мы смогли сделать важнейшее историческое дело. Были подписаны документы, заложившие основы безопасности в Европе в новых условиях", - добавил бывший советский лидер.Экс-президент СССР полагает, что объединение Германии стало в целом результатом перемен второй половины 80-х годов, и первый импульс этому процессу дали начавшиеся в СССР перемены – перестройка и гласность. Дав людям в Союзе эти права и свободы, советское руководство не могло препятствовать устремлениям народов соседних стран, упомянул Горбачев."И когда ветер перемен охватил эти страны, мы доказали: наши слова о свободе выбора не были пустой риторикой. Мы подтвердили их делами, своей политической позицией. И одним из важнейших результатов этого стало воссоединение Германии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578146025.html

https://ria.ru/20191109/1560760376.html

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германия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил горбачев, германия, ссср, в мире