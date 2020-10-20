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https://ria.ru/20201020/google-1580717115.html
Google назвал иск минюста США "глубоко ущербным"
Компания Google назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:06
2020-10-20T19:08
samsung
министерство юстиции сша
microsoft corporation
google
apple
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> назвала антимонопольный иск минюста <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необоснованным.США подали во вторник иск против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме на рынке поисковых систем и рекламы в них. Иск против Google - редкий и важный шаг минюста, сравнимый с делом 1974 года, по итогам которого была раздроблена телефонная монополия <a href="http://ria.ru/organization_AT_T_Inc/" target="_blank" data-auto="true">AT&amp;T</a>, и с иском 1998 года к <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, когда компанию обязали устранить нарушения в ключевых аспектах операционных систем и браузеров.Google утверждает, что иск минюста не поможет конкуренции, а будет поддерживать альтернативу "более низкого качества", повысит цены на телефоны, где сейчас предустанавливается поисковик Google, а также затруднит поиск для потребителей.Аргументы минюста компания назвала "сомнительными". Компания утверждает, что ее соглашения с производителями девайсов, такими как <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, сотовыми операторами наподобие Verizon и производителем операционных систем Microsoft не затрудняет доступ к другим поисковым системам.В иске минюста говорится, что Google заключала с производителями договоры, которые требовали, чтобы поиск Google был предустановлен в качестве поиска по умолчанию на миллиардах мобильных устройств и компьютеров. Установка конкурирующих приложений блокировалась. При этом удалить Google с телефона часто было невозможно, заявляет минюст. В качестве примера указано долговременное соглашение Google и Apple, которое сделало поисковик Google де-факто единственным средством, встроенным в браузер Safari. В иске говорится также, что действия Google серьезно вредили конкуренции на рынке и потребителям.По оценке минюста, Google де-факто контролирует с помощью исключительных прав примерно 90% всех поисковых запросов в США. Компания получает 40 миллиардов долларов в год от рекламодателей только в США и использует прибыль для дальнейшего укрепления монополии, говорится в иске. Минюст требует от Google "структурных изменений", которые устранят монополию. Вопрос о возможной денежной компенсации оставлен в ведении суда — минюст и штаты-истцы требуют лишь возмещения им судебных издержек.
https://ria.ru/20201020/pixel-1580611220.html
https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html
https://ria.ru/20200917/karty-1577398047.html
Да здравствует развал гугла! Дави его! Дави!
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4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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samsung, министерство юстиции сша, microsoft corporation, google, apple, сша, в мире

Google назвал иск минюста США "глубоко ущербным"

19:06 20.10.2020 (обновлено: 19:08 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Google назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.
США подали во вторник иск против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме на рынке поисковых систем и рекламы в них. Иск против Google - редкий и важный шаг минюста, сравнимый с делом 1974 года, по итогам которого была раздроблена телефонная монополия AT&T, и с иском 1998 года к Microsoft, когда компанию обязали устранить нарушения в ключевых аспектах операционных систем и браузеров.
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"Сегодняшний иск министерства юстиции глубоко ущербен. Люди используют Google, поскольку это их выбор, а не потому, что их заставляют, или потому, что они не могут найти альтернативу", - говорится в заявлении компании.

Google утверждает, что иск минюста не поможет конкуренции, а будет поддерживать альтернативу "более низкого качества", повысит цены на телефоны, где сейчас предустанавливается поисковик Google, а также затруднит поиск для потребителей.
Аргументы минюста компания назвала "сомнительными". Компания утверждает, что ее соглашения с производителями девайсов, такими как Apple и Samsung, сотовыми операторами наподобие Verizon и производителем операционных систем Microsoft не затрудняет доступ к другим поисковым системам.
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством
В иске минюста говорится, что Google заключала с производителями договоры, которые требовали, чтобы поиск Google был предустановлен в качестве поиска по умолчанию на миллиардах мобильных устройств и компьютеров. Установка конкурирующих приложений блокировалась. При этом удалить Google с телефона часто было невозможно, заявляет минюст. В качестве примера указано долговременное соглашение Google и Apple, которое сделало поисковик Google де-факто единственным средством, встроенным в браузер Safari. В иске говорится также, что действия Google серьезно вредили конкуренции на рынке и потребителям.
По оценке минюста, Google де-факто контролирует с помощью исключительных прав примерно 90% всех поисковых запросов в США. Компания получает 40 миллиардов долларов в год от рекламодателей только в США и использует прибыль для дальнейшего укрепления монополии, говорится в иске. Минюст требует от Google "структурных изменений", которые устранят монополию. Вопрос о возможной денежной компенсации оставлен в ведении суда — минюст и штаты-истцы требуют лишь возмещения им судебных издержек.
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SamsungМинистерство юстиции СШАMicrosoft CorporationGoogleAppleСШАВ мире
 
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