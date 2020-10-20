https://ria.ru/20201020/google-1580717115.html

Google назвал иск минюста США "глубоко ущербным"

Компания Google назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:06

2020-10-20T19:06

2020-10-20T19:08

samsung

министерство юстиции сша

microsoft corporation

google

apple

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b9fc27dcc55fd38faf908f4eadaf57ef.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> назвала антимонопольный иск минюста <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необоснованным.США подали во вторник иск против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме на рынке поисковых систем и рекламы в них. Иск против Google - редкий и важный шаг минюста, сравнимый с делом 1974 года, по итогам которого была раздроблена телефонная монополия <a href="http://ria.ru/organization_AT_T_Inc/" target="_blank" data-auto="true">AT&T</a>, и с иском 1998 года к <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, когда компанию обязали устранить нарушения в ключевых аспектах операционных систем и браузеров.Google утверждает, что иск минюста не поможет конкуренции, а будет поддерживать альтернативу "более низкого качества", повысит цены на телефоны, где сейчас предустанавливается поисковик Google, а также затруднит поиск для потребителей.Аргументы минюста компания назвала "сомнительными". Компания утверждает, что ее соглашения с производителями девайсов, такими как <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, сотовыми операторами наподобие Verizon и производителем операционных систем Microsoft не затрудняет доступ к другим поисковым системам.В иске минюста говорится, что Google заключала с производителями договоры, которые требовали, чтобы поиск Google был предустановлен в качестве поиска по умолчанию на миллиардах мобильных устройств и компьютеров. Установка конкурирующих приложений блокировалась. При этом удалить Google с телефона часто было невозможно, заявляет минюст. В качестве примера указано долговременное соглашение Google и Apple, которое сделало поисковик Google де-факто единственным средством, встроенным в браузер Safari. В иске говорится также, что действия Google серьезно вредили конкуренции на рынке и потребителям.По оценке минюста, Google де-факто контролирует с помощью исключительных прав примерно 90% всех поисковых запросов в США. Компания получает 40 миллиардов долларов в год от рекламодателей только в США и использует прибыль для дальнейшего укрепления монополии, говорится в иске. Минюст требует от Google "структурных изменений", которые устранят монополию. Вопрос о возможной денежной компенсации оставлен в ведении суда — минюст и штаты-истцы требуют лишь возмещения им судебных издержек.

https://ria.ru/20201020/pixel-1580611220.html

https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html

https://ria.ru/20200917/karty-1577398047.html

Сергей Савин Да здравствует развал гугла! Дави его! Дави! 11

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, министерство юстиции сша, microsoft corporation, google, apple, сша, в мире