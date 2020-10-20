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Умер Герой Советского Союза, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага
Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, скончался во вторник в Самаре на 96-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:26
2020-10-20T16:47
самарская область
ссср
берлин (город)
общество
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<strong>САМАРА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, Чудайкин скончался из-за обострения хронических заболеваний.Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, бойцы которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. По информации пресс-службы правительства региона, 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных силах <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет. Двадцать четвертого февраля 2020 года Чудайкину исполнилось 95 лет.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнование родным и близким Чудайкина. "Для меня уход Владимира Ивановича — огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии — был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам", — отметил Азаров.Соболезнования в связи с кончиной Чудайкина также выразило командование Центрального военного округа и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии.
https://ria.ru/20200925/veteran-1577744254.html
https://ria.ru/20200413/1569944313.html
— Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! ...
25
Вечная память всем Героям СССР.
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самарская область
ссср
берлин (город)
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самарская область, ссср, берлин (город), общество

Умер Герой Советского Союза, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага

15:26 20.10.2020 (обновлено: 16:47 20.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Mihenator / Герой Советского Союза Владимир Чудайкин
Герой Советского Союза Владимир Чудайкин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Mihenator /
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САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, скончался во вторник в Самаре на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин", — говорится в сообщении.

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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, Чудайкин скончался из-за обострения хронических заболеваний.
Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, бойцы которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. По информации пресс-службы правительства региона, 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой Германии. После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет. Двадцать четвертого февраля 2020 года Чудайкину исполнилось 95 лет.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнование родным и близким Чудайкина. "Для меня уход Владимира Ивановича — огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии — был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам", — отметил Азаров.
Соболезнования в связи с кончиной Чудайкина также выразило командование Центрального военного округа и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии.
 
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Самарская областьСССРБерлин (город)Общество
 
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