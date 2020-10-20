Фурсенко возглавит экспертную группу по противодействию инфекциям

"Для того, чтобы проводить экспертизу, мы создадим специальную экспертную группу по научно-технологическим вопросам. В соответствии с утвержденным президентом документом ее возглавит Андрей Александрович Фурсенко", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.