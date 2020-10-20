https://ria.ru/20201020/fursenko-1580677494.html
Фурсенко возглавит экспертную группу по противодействию инфекциям
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко возглавит экспертную группу по научно-технологическим вопросам комиссии по противодействию инфекциям, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:11
2020-10-20T16:11
2020-10-20T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
совет безопасности рф
андрей фурсенко
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a> возглавит экспертную группу по научно-технологическим вопросам комиссии по противодействию инфекциям, сообщил замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Группа будет также помогать проведению научных исследований, которые должны сделать профилактику, диагностику, лечение всех этих заболеваний более эффективными", - добавил Медведев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, совет безопасности рф, андрей фурсенко