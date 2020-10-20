https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html

Омбудсмен рассказала об условиях содержания Фургала в СИЗО

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нет претензий к условиям содержания в СИЗО, в его камере есть холодильник, ему незамедлительно оказывается... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:57

2020-10-20T14:57

2020-10-20T14:57

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

татьяна потяева

москва

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> У экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> нет претензий к условиям содержания в СИЗО, в его камере есть холодильник, ему незамедлительно оказывается медицинская помощь, заявила уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Potjaeva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Потяева</a>.Ранее Фургал сообщил, что врачи незадолго до ареста выявили у него заболевание, теперь он нуждается в компьютерной томографии, а потому экс-губернатора нужно вывезти в гражданскую клинику и провести ему "серьезное обследование", рассказывала член столичной Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Я у Сергея Ивановича дважды была. У него много претензий, много жалоб, но не к условиям содержания. По условиям содержания - он содержится в камере, в которой находится два человека. Камера вполне нормальная, у него есть все возможности. Есть возможности телевизионных передач, есть холодильник. Приватное место абсолютно нормальное. Когда он обращается по вопросам медицины, молниеносная реакция по этим вопросам", - сказала Потяева журналистам.Омбудсмен уточнила, что посещала его две недели назад и новых жалоб от него не услышала.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения <a href="http://ria.ru/person_evstratiy-zorya/" target="_blank" data-auto="true">Зори</a> и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200930/furgal-1578015794.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576710845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, татьяна потяева, москва, хабаровский край, происшествия