https://ria.ru/20201020/fosagro-1580676055.html

"ФосАгро" за 9 месяцев увеличила продажи удобрений на 10 процентов

ПАО "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила за 9 месяцев 2020... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:04

2020-10-20T16:04

2020-10-20T16:04

фосагро

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. ПАО "<a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила за 9 месяцев 2020 года объем продаж удобрений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.При этом объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 1,3% и составил 8,9 миллиона тонн. В третьем квартале производство концентрата также выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2019 года и составило 2 976,6 тысячи тонн.За 9 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос почти на 5%по сравнению с 9 месяцами 2019 года, и составил 7,5 миллиона тонн. Рост был связан с продолжающейся модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение прошлого года. Объем производства удобрений за третий квартал 2020 года составил 2,5 миллиона тонн, увеличившись к третьему кварталу 2019 года на 1,7%. Существенный рост продаж удобрений в январе-сентябре этого года был обеспечен положительной динамикой спроса на приоритетных рынках сбыта компании. В третьем квартале объем реализации удобрений составил 2,7 миллиона тонн, рост к уровню третьего квартала 2019 года составил 9,9% и был связан с высокой активностью клиентов в Канаде и Индии.Доля продаж удобрений на внутреннем рынке за 9 месяцев 2020 года составила 31%, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2019 года. Гендиректор также отметил, что, несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в летний период, компания не стала отменять комплексные меры профилактики, введенные с появлением первых сигналов надвигающейся пандемии."Поэтому сейчас, когда мы снова наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России и мире, компания полностью готова продолжать деятельность на полной загрузке производственных мощностей, следуя эффективным протоколам защиты персонала и жителей регионов присутствия", - сказал Гурьев.

https://ria.ru/20201015/gran-pri-1579981575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фосагро, новости компаний - экономика