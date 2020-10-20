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"ФосАгро" за 9 месяцев увеличила продажи удобрений на 10 процентов
ПАО "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила за 9 месяцев 2020... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:04
2020-10-20T16:04
фосагро
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. ПАО "<a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила за 9 месяцев 2020 года объем продаж удобрений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.При этом объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 1,3% и составил 8,9 миллиона тонн. В третьем квартале производство концентрата также выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2019 года и составило 2 976,6 тысячи тонн.За 9 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос почти на 5%по сравнению с 9 месяцами 2019 года, и составил 7,5 миллиона тонн. Рост был связан с продолжающейся модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение прошлого года. Объем производства удобрений за третий квартал 2020 года составил 2,5 миллиона тонн, увеличившись к третьему кварталу 2019 года на 1,7%. Существенный рост продаж удобрений в январе-сентябре этого года был обеспечен положительной динамикой спроса на приоритетных рынках сбыта компании. В третьем квартале объем реализации удобрений составил 2,7 миллиона тонн, рост к уровню третьего квартала 2019 года составил 9,9% и был связан с высокой активностью клиентов в Канаде и Индии.Доля продаж удобрений на внутреннем рынке за 9 месяцев 2020 года составила 31%, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2019 года. Гендиректор также отметил, что, несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в летний период, компания не стала отменять комплексные меры профилактики, введенные с появлением первых сигналов надвигающейся пандемии."Поэтому сейчас, когда мы снова наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России и мире, компания полностью готова продолжать деятельность на полной загрузке производственных мощностей, следуя эффективным протоколам защиты персонала и жителей регионов присутствия", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20201015/gran-pri-1579981575.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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фосагро, новости компаний - экономика

"ФосАгро" за 9 месяцев увеличила продажи удобрений на 10 процентов

16:04 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ПАО "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила за 9 месяцев 2020 года объем продаж удобрений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.
При этом объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 1,3% и составил 8,9 миллиона тонн. В третьем квартале производство концентрата также выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2019 года и составило 2 976,6 тысячи тонн.
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За 9 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос почти на 5%по сравнению с 9 месяцами 2019 года, и составил 7,5 миллиона тонн. Рост был связан с продолжающейся модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение прошлого года. Объем производства удобрений за третий квартал 2020 года составил 2,5 миллиона тонн, увеличившись к третьему кварталу 2019 года на 1,7%.
Существенный рост продаж удобрений в январе-сентябре этого года был обеспечен положительной динамикой спроса на приоритетных рынках сбыта компании. В третьем квартале объем реализации удобрений составил 2,7 миллиона тонн, рост к уровню третьего квартала 2019 года составил 9,9% и был связан с высокой активностью клиентов в Канаде и Индии.
Доля продаж удобрений на внутреннем рынке за 9 месяцев 2020 года составила 31%, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2019 года.
"Говоря об операционных результатах деятельности компании за девять месяцев 2020 года, отмечу, что мы отработали очень эффективно, нарастив общее производство удобрений за этот период на 5% к уровню прошлого года. При этом рост эффективности производства, благоприятная ценовая конъюнктура и гибкая сбытовая система компании позволили нам за первые девять месяцев текущего года реализовать рекордные для рассматриваемого периода 6,1 миллиона тонн фосфорсодержащих удобрений – на 11% больше чем в прошлом году, а за третий квартал рост реализации составил почти 15% к уровню прошлого года", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Гендиректор также отметил, что, несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в летний период, компания не стала отменять комплексные меры профилактики, введенные с появлением первых сигналов надвигающейся пандемии.
"Поэтому сейчас, когда мы снова наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России и мире, компания полностью готова продолжать деятельность на полной загрузке производственных мощностей, следуя эффективным протоколам защиты персонала и жителей регионов присутствия", - сказал Гурьев.
 
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ФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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