https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море
Планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:19
2020-10-20T14:19
2020-10-20T16:23
черноморский регион
черное море
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Планы Украины построить две военные базы на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По словам пресс-секретаря президента России, необходимо проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил Владимир Зеленский.Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона". Он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киев</a> создаст "украинское войско", которое защитит территории своей страны, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.
https://ria.ru/20201020/flot-1580622067.html
Игорь Земский
Скажите, а забор вдоль границы с РФ уже достроили?
289
Covid короновирусович
Да лодочные станции они хотят построить. Зачем базы без флота?
221
83
черноморский регион
черное море
россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский регион, черное море, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире