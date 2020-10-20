https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море

Планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:19

2020-10-20T14:19

2020-10-20T16:23

черноморский регион

черное море

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154891/66/1548916632_55:0:1280:689_1400x0_80_0_0_f12c21581a0393bda743b72dd07a428b.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Планы Украины построить две военные базы на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По словам пресс-секретаря президента России, необходимо проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил Владимир Зеленский.Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона". Он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киев</a> создаст "украинское войско", которое защитит территории своей страны, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.

https://ria.ru/20201020/flot-1580622067.html

Игорь Земский Скажите, а забор вдоль границы с РФ уже достроили? 289

Covid короновирусович Да лодочные станции они хотят построить. Зачем базы без флота? 221

83

черноморский регион

черное море

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский регион, черное море, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире