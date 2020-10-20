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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море
Планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:19
2020-10-20T16:23
черноморский регион
черное море
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Планы Украины построить две военные базы на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По словам пресс-секретаря президента России, необходимо проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил Владимир Зеленский.Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона". Он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киев</a> создаст "украинское войско", которое защитит территории своей страны, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.
https://ria.ru/20201020/flot-1580622067.html
Скажите, а забор вдоль границы с РФ уже достроили?
289
Да лодочные станции они хотят построить. Зачем базы без флота?
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черноморский регион
черное море
россия
украина
РИА Новости
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черноморский регион, черное море, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море

14:19 20.10.2020 (обновлено: 16:23 20.10.2020)
 
© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : ВМС Украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе, заявил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, необходимо проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил Владимир Зеленский.
"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", — сказал Песков.
Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона". Он подчеркнул, что Киев создаст "украинское войско", которое защитит территории своей страны, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.
Украинские военные покидают корабль Константин Ольшанский в бухте Донузлав - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:29
Адмирал прокомментировал слова Зеленского о новых военно-морских базах
 
Обсудить83
Черноморский регионЧерное мореРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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