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Адмирал прокомментировал слова Зеленского о новых военно-морских базах
У Украины нет денег на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить, заявил РИА Новости бывший командующий... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:29
2020-10-20T16:07
россия
виктор кравченко
военно-морские силы украины
британская разведывательная служба mi6
владимир комоедов
владимир зеленский
великобритания
одесса
украина
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> нет денег на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Komoedov/" target="_blank">Владимир Комоедов</a>.Во вторник президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".Он заметил, что одна из новых баз может быть размещена в районе Скадовска, куда будут выведены корабли <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a>, которые сейчас базируются в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a>. И тогда одесский порт станет полностью гражданским, предположил собеседник.Адмирал <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кравченко</a>, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, связал заявление Зеленского с его недавним визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и встречей с главой британской разведки <a href="http://ria.ru/organization_Britanskaja_razvedyvatelnaja_sluzhba_MI6/" target="_blank" data-auto="true">MI6</a> Ричардом Муром."Последний раз президент Украины был в Англии, встречался с председателем MI6, он пообещал выделить деньги, на которые будут построены какие-то корабли маленькие в Англии для передачи Украине. Наверное, это они предусматривают", — сказал Кравченко.
https://ria.ru/20200729/1575086267.html
Это будут базы НАТО.
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Зачем им две базы для одного корабля? )
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россия
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одесса
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россия, виктор кравченко, военно-морские силы украины, британская разведывательная служба mi6, владимир комоедов, владимир зеленский, великобритания, одесса, украина, в мире

Адмирал прокомментировал слова Зеленского о новых военно-морских базах

12:29 20.10.2020 (обновлено: 16:07 20.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinУкраинские военные покидают корабль "Константин Ольшанский" в бухте Донузлав
Украинские военные покидают корабль Константин Ольшанский в бухте Донузлав - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. У Украины нет денег на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".

"У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идет не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Им неизбежно придется брать кредиты у Запада, но, по-моему, зря они взялись за это — с теми кораблями, что стоят на вооружении их ВМС, максимум, на чем им стоило бы сосредоточиться, так это на охране морских границ", — сказал Комоедов.

Он заметил, что одна из новых баз может быть размещена в районе Скадовска, куда будут выведены корабли ВМС Украины, которые сейчас базируются в Одессе. И тогда одесский порт станет полностью гражданским, предположил собеседник.
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Адмирал Виктор Кравченко, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, связал заявление Зеленского с его недавним визитом в Великобританию и встречей с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром.
"Последний раз президент Украины был в Англии, встречался с председателем MI6, он пообещал выделить деньги, на которые будут построены какие-то корабли маленькие в Англии для передачи Украине. Наверное, это они предусматривают", — сказал Кравченко.
 
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РоссияВиктор КравченкоВоенно-морские силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6Владимир КомоедовВладимир ЗеленскийВеликобританияОдессаУкраинаВ мире
 
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