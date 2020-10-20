https://ria.ru/20201020/flot-1580622067.html

Адмирал прокомментировал слова Зеленского о новых военно-морских базах

У Украины нет денег на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить, заявил РИА Новости бывший командующий... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:29

2020-10-20T12:29

2020-10-20T16:07

россия

виктор кравченко

военно-морские силы украины

британская разведывательная служба mi6

владимир комоедов

владимир зеленский

великобритания

одесса

украина

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> нет денег на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Komoedov/" target="_blank">Владимир Комоедов</a>.Во вторник президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".Он заметил, что одна из новых баз может быть размещена в районе Скадовска, куда будут выведены корабли <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a>, которые сейчас базируются в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a>. И тогда одесский порт станет полностью гражданским, предположил собеседник.Адмирал <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кравченко</a>, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, связал заявление Зеленского с его недавним визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и встречей с главой британской разведки <a href="http://ria.ru/organization_Britanskaja_razvedyvatelnaja_sluzhba_MI6/" target="_blank" data-auto="true">MI6</a> Ричардом Муром."Последний раз президент Украины был в Англии, встречался с председателем MI6, он пообещал выделить деньги, на которые будут построены какие-то корабли маленькие в Англии для передачи Украине. Наверное, это они предусматривают", — сказал Кравченко.

https://ria.ru/20200729/1575086267.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Это будут базы НАТО. 96

Илья Петров Зачем им две базы для одного корабля? ) 88

13

россия

великобритания

одесса

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор кравченко, военно-морские силы украины, британская разведывательная служба mi6, владимир комоедов, владимир зеленский, великобритания, одесса, украина, в мире