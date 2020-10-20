https://ria.ru/20201020/filaret-1580589432.html

Раскольник Филарет попросил православные церкви не признавать ПЦУ

Глава раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал православные церкви мира не признавать легитимность... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:42

2020-10-20T09:42

2020-10-20T17:51

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

украинская православная церковь киевского патриархата

украинская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Глава раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал православные церкви мира не признавать легитимность другой неканонической структуры, "Православной церкви Украины", созданной с его же участием."Признать томос от 6 января 2019 года — это значит согласиться на появление своеобразного папства в православии. Исходя из того, что этим томосом нарушается чистота православия, любая православная церковь, если она хочет оставаться православной, не может признать этот томос. Призываю всех православных христиан в Украине и во всем мире твердо стоять на принципах святого православия и не отходить от него", — сказано в сообщении Филарета на сайте раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата".По его словам, признание томоса об "автокефалии" так называемой ПЦУ означает признание "не первенства чести Константинопольского патриарха в православии, а его первенства власти".Филарет (Денисенко), 1929 года рождения, — бывший иерарх Русской православной церкви. С 1966 года — патриарший экзарх Украины (глава церковной административной единицы в составе РПЦ). В 1990 году претендовал на кафедру патриарха Московского и всея Руси, но проиграл при голосовании. Двадцать седьмого октября 1990 года возглавил новую структуру — Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая действует и сейчас в составе РПЦ с правами широкой автономии. В 1991 году после объявления независимости Украины митрополит Денисенко настоял на автокефалии (полной независимости) Украинской православной церкви. Был низложен с кафедры в 1992 году и лишен сана. Не признал решения церкви и при поддержке украинских властей и националистов создал "свою" — "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП). В 1997 году решением Архиерейского собора РПЦ был отлучен от церкви.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации, УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру — так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь не признала ПЦУ и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

https://ria.ru/20200925/obrazovanie-1577795280.html

https://ria.ru/20201009/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov-1578991703.html

https://ria.ru/20200610/1572706762.html

Александр Закупин Вот намутил жучара, скажи лучше что тебя обделили и все дела, ну а вариантов других не было, раскольник же, пришлось сливать.. 28

Владимир Лушников Варфоломей на птичьих правах в Турции сидит, этому деньги не несут. Совсем беда!!! 25

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, украинская православная церковь киевского патриархата, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, справки, в мире