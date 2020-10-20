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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201020/epidemiya-1580701996.html
В УПЦ призвали верующих заботиться о здоровье души и тела
Заботиться о духовном здоровье и следовать рекомендациям санитарных властей призвал верующих предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:50
2020-10-20T17:50
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
здоровье
владимир зеленский
украина
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Заботиться о духовном здоровье и следовать рекомендациям санитарных властей призвал верующих предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и вся Украины Онуфрий, обращение к пастве размещено на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ."Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям министерства здравоохранения (Украины – ред.), соблюдать карантинные нормы, не игнорировать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, дезинфекционный режим. В храмах и церковных помещениях следует осуществлять входной санитарный контроль", - говорится в документе.Отмечается, что пожилые люди особенно уязвимы к коронавирусу, потому они "нуждаются в нашей помощи и поддержке". "Прошу наших пожилых прихожан не подвергать себя опасности, избегать мест с большим скоплением людей и не оставлять свои дома без крайней необходимости", - обратился к ним митрополит Онуфрий.Глава УПЦ напомнил, что болезни даются для духовного очищения и спасения души: зачастую так человек находит путь к Богу. По его словам, не всегда можно узнать Промысл Божий, для чего послано то или иное испытание, однако "наш благословенный долг – менять к лучшему свою греховную жизнь и духовно расти в христианских добродетелях"."Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, вместе с заботой о телесном здоровье, заботиться и о духовном, усилить наши церковные и домашние молитвы, в том числе и за врачей, которые продолжают ценой собственной жизни и здоровья бороться с пандемией, принести искренние плоды покаяния и засвидетельствовать в делах любви, что мы поистине являемся детьми Божьими. И сила Господня явится в исцелении больных (Лк.5, 17)", - заключил митрополит Онуфрий.Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, где призвал их помочь в борьбе с эпидемией COVID-19. В частности, Зеленский попросил проводить богослужения "таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию", отмечается на сайте главы государства.Как рассказал РИА Новости председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), в УПЦ "очень ответственно относится к ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции"."Во время встреч с президентом Украины и другими представителями власти все религиозные организации с пониманием восприняли рекомендации, касающиеся обеспечения соблюдения строгих санитарных норм. Украинские власти не запрещают проводить богослужения, но рекомендуют совершать их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы", - подчеркнул митрополит Климент.Он отметил, что религиозные организации еще весной во время первой волны эпидемии "приобрели необходимый опыт". "В частности, богослужения совершались так, чтобы они не провоцировали скопление в одном месте большого количества людей. В храмах, по возможности, вместо одной, совершались несколько Литургий, присутствующим бесплатно раздавали медицинские маски и предлагали сделать дезинфекцию рук", - рассказал глава синодального отдела.Также он напомнил, что Украинская православная церковь "всегда активно участвует в социальных инициативах", например, во время карантина во всех епархиях УПЦ собирали средств для нуждающихся и поддерживали медработников.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html
https://ria.ru/20200723/1574795161.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, здоровье, владимир зеленский, украина

В УПЦ призвали верующих заботиться о здоровье души и тела

17:50 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Заботиться о духовном здоровье и следовать рекомендациям санитарных властей призвал верующих предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и вся Украины Онуфрий, обращение к пастве размещено на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям министерства здравоохранения (Украины – ред.), соблюдать карантинные нормы, не игнорировать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, дезинфекционный режим. В храмах и церковных помещениях следует осуществлять входной санитарный контроль", - говорится в документе.
Отмечается, что пожилые люди особенно уязвимы к коронавирусу, потому они "нуждаются в нашей помощи и поддержке". "Прошу наших пожилых прихожан не подвергать себя опасности, избегать мест с большим скоплением людей и не оставлять свои дома без крайней необходимости", - обратился к ним митрополит Онуфрий.
Глава УПЦ напомнил, что болезни даются для духовного очищения и спасения души: зачастую так человек находит путь к Богу. По его словам, не всегда можно узнать Промысл Божий, для чего послано то или иное испытание, однако "наш благословенный долг – менять к лучшему свою греховную жизнь и духовно расти в христианских добродетелях".
"Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, вместе с заботой о телесном здоровье, заботиться и о духовном, усилить наши церковные и домашние молитвы, в том числе и за врачей, которые продолжают ценой собственной жизни и здоровья бороться с пандемией, принести искренние плоды покаяния и засвидетельствовать в делах любви, что мы поистине являемся детьми Божьими. И сила Господня явится в исцелении больных (Лк.5, 17)", - заключил митрополит Онуфрий.
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, где призвал их помочь в борьбе с эпидемией COVID-19. В частности, Зеленский попросил проводить богослужения "таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию", отмечается на сайте главы государства.
Как рассказал РИА Новости председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), в УПЦ "очень ответственно относится к ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".
"Во время встреч с президентом Украины и другими представителями власти все религиозные организации с пониманием восприняли рекомендации, касающиеся обеспечения соблюдения строгих санитарных норм. Украинские власти не запрещают проводить богослужения, но рекомендуют совершать их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы", - подчеркнул митрополит Климент.
Он отметил, что религиозные организации еще весной во время первой волны эпидемии "приобрели необходимый опыт". "В частности, богослужения совершались так, чтобы они не провоцировали скопление в одном месте большого количества людей. В храмах, по возможности, вместо одной, совершались несколько Литургий, присутствующим бесплатно раздавали медицинские маски и предлагали сделать дезинфекцию рук", - рассказал глава синодального отдела.
Также он напомнил, что Украинская православная церковь "всегда активно участвует в социальных инициативах", например, во время карантина во всех епархиях УПЦ собирали средств для нуждающихся и поддерживали медработников.
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