https://ria.ru/20201020/efremov-1580648998.html

Потерпевшие в четверг отзовут иски к Ефремову, заявил адвокат

Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель Александр РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:25

2020-10-20T14:25

2020-10-20T15:04

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Сегодня защита Ефремова заявила в Мосгорсуде о готовности выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации трем родственникам Захарова, которые раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали и заявили иски по миллиону каждый — из желания заняться благотворительностью, объяснял Добровинский.Рассмотрение жалоб на приговор продолжится 22 октября.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html

https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html

Руслан Петров Ага, заняться благотворительностью.🙂 36

Alex Capilat "Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. "Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. "-😂 Этот адвокат в каой стране жил-то, если он наличных денег не видел.. Или тоже крышу клинит как адвокату Еремова???😂😂😂 26

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия