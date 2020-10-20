https://ria.ru/20201020/efremov-1580648998.html
Потерпевшие в четверг отзовут иски к Ефремову, заявил адвокат
Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель Александр РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:25
2020-10-20T14:25
2020-10-20T15:04
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Сегодня защита Ефремова заявила в Мосгорсуде о готовности выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации трем родственникам Захарова, которые раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали и заявили иски по миллиону каждый — из желания заняться благотворительностью, объяснял Добровинский.Рассмотрение жалоб на приговор продолжится 22 октября.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html
https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html
Руслан Петров
Ага, заняться благотворительностью.🙂
36
Alex Capilat
"Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. "Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. "-😂 Этот адвокат в каой стране жил-то, если он наличных денег не видел.. Или тоже крышу клинит как адвокату Еремова???😂😂😂
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9
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия