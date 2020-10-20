https://ria.ru/20201020/efremov-1580638644.html

Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову на 22 октября

Мосгорсуд на 22 октября отложил рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:46

2020-10-20T13:46

2020-10-20T22:39

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Мосгорсуд на 22 октября отложил рассмотрение жалоб на приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое решение было принято, чтобы дать сторонам время для подготовки к допросу специалиста, вызванного защитой. По словам адвокатов, он готов пояснить, был ли погибший <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия