https://ria.ru/20201020/efremov-1580633182.html

Потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги, заявил адвокат

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:24

2020-10-20T13:24

2020-10-20T18:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921535_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9ab8f03fd13cfd47e83f17a5fca6285b.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор.Как передает корреспондент РИА Новости, защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому. До этого потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов ещё до приговора разослал каждому потерпевшему по 200 тысяч, но принял их только один из четырех - его представлял другой адвокат.Трое потерпевших раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали - из желания заняться благотворительностью, говорил Добровинский.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, – старшему сыну погибшего Виталию Захарову.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html

12

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия