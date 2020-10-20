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https://ria.ru/20201020/efremov-1580633182.html
Потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги, заявил адвокат
Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:24
2020-10-20T18:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор.Как передает корреспондент РИА Новости, защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому. До этого потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов ещё до приговора разослал каждому потерпевшему по 200 тысяч, но принял их только один из четырех - его представлял другой адвокат.Трое потерпевших раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали - из желания заняться благотворительностью, говорил Добровинский.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, – старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги, заявил адвокат

13:24 20.10.2020 (обновлено: 18:49 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор.
Как передает корреспондент РИА Новости, защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому. До этого потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов ещё до приговора разослал каждому потерпевшему по 200 тысяч, но принял их только один из четырех - его представлял другой адвокат.
"Действительно, 200 тысяч рублей были направлены, потом они были возвращены Михаилу Олеговичу, сейчас они находятся в его распоряжении. В Хамовническом суде находятся три иска на сумму один миллион рублей каждый. Копии были представлены Михаилу Олеговичу в СИЗО. Если сторона защиты и Михаил Олегович хотят возместить, мы препятствий чинить, конечно, не будем. Мы готовы взять эти деньги с разрешения суда", - сказал Добровинский.
Трое потерпевших раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали - из желания заняться благотворительностью, говорил Добровинский.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:05
Прокуратура попросила не смягчать приговор Ефремову
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, – старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
 
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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