Потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги, заявил адвокат
13:24 20.10.2020 (обновлено: 18:49 20.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор.
Как передает корреспондент РИА Новости, защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому. До этого потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов ещё до приговора разослал каждому потерпевшему по 200 тысяч, но принял их только один из четырех - его представлял другой адвокат.
"Действительно, 200 тысяч рублей были направлены, потом они были возвращены Михаилу Олеговичу, сейчас они находятся в его распоряжении. В Хамовническом суде находятся три иска на сумму один миллион рублей каждый. Копии были представлены Михаилу Олеговичу в СИЗО. Если сторона защиты и Михаил Олегович хотят возместить, мы препятствий чинить, конечно, не будем. Мы готовы взять эти деньги с разрешения суда", - сказал Добровинский.
Трое потерпевших раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали - из желания заняться благотворительностью, говорил Добровинский.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, – старшему сыну погибшего Виталию Захарову.