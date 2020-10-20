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https://ria.ru/20201020/efremov-1580625888.html
Защита Ефремова может выплатить компенсацию потерпевшим на заседании суда
Защита Михаила Ефремова готова в ходе судебного заседания в Мосгорсуде выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера, передает РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:50
2020-10-20T15:27
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> готова в ходе судебного заседания в Мосгорсуде выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Михаил Ефремов готов выплатить компенсации матери и гражданской жене погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, хотя они и не признаны потерпевшими по делу, сообщил адвокат артиста.До этого суд несколько раз отказывал подруге Захарова Ирине Стерховой в признании ее потерпевшей. А мать погибшего сама не хотела такого статуса, чтобы избежать нервных ситуаций, пагубно влияющих на здоровье.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации — старшему сыну погибшего Виталию Захарову. По словам адвоката последнего, Ефремов уже выплатил данную сумму плюс еще 200 тысяч рублей, которые были направлены защитой осужденного всем потерпевшим еще до приговора. Принять эти деньги тогда согласился только Виталий.Остальные родственники Захарова, признанные потерпевшими по уголовному делу, до приговора отказывались от денег артиста, они ограничились лишь иском в размере "один символический рубль". Тем не менее после решения Пресненского суда их представитель Александр Добровинский заявил, что позиция семьи изменилась. По словам защитника, они направили в Мосгорсуд возражения на апелляционную жалобу Ефремова, в которых просят суд взыскать с актера по миллиону рублей на каждого из трех родственников: деньги нужны им на благотворительность.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html
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На заседании интересы Ефремова представляют новые адвокаты. Кадры из зала суда
У Михаила Ефремова новые адвокаты. Они вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Защита Ефремова может выплатить компенсацию потерпевшим на заседании суда

12:50 20.10.2020 (обновлено: 15:27 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Защита Михаила Ефремова готова в ходе судебного заседания в Мосгорсуде выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", — заявил адвокат Ефремова Петр Хархорин на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются жалобы на приговор актеру.

Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:52
Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику
Михаил Ефремов готов выплатить компенсации матери и гражданской жене погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, хотя они и не признаны потерпевшими по делу, сообщил адвокат артиста.

"Ефремов также готов возместить ущерб матери и гражданской жене погибшего. Михаил Олегович располагает средствами, которые находятся в ячейке банка. Доступ к ней в настоящий момент невозможен. Также деньги нужны и семье осужденного. Прошу разрешить нотариусу оформить доверенность на распоряжение этими деньгами", — сказал Хархорин на заседании, на котором рассматриваются жалобы на приговор нижестоящей инстанции, назначившей артисту восемь лет лишения свободы.

До этого суд несколько раз отказывал подруге Захарова Ирине Стерховой в признании ее потерпевшей. А мать погибшего сама не хотела такого статуса, чтобы избежать нервных ситуаций, пагубно влияющих на здоровье.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:18
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Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации — старшему сыну погибшего Виталию Захарову. По словам адвоката последнего, Ефремов уже выплатил данную сумму плюс еще 200 тысяч рублей, которые были направлены защитой осужденного всем потерпевшим еще до приговора. Принять эти деньги тогда согласился только Виталий.
Остальные родственники Захарова, признанные потерпевшими по уголовному делу, до приговора отказывались от денег артиста, они ограничились лишь иском в размере "один символический рубль". Тем не менее после решения Пресненского суда их представитель Александр Добровинский заявил, что позиция семьи изменилась. По словам защитника, они направили в Мосгорсуд возражения на апелляционную жалобу Ефремова, в которых просят суд взыскать с актера по миллиону рублей на каждого из трех родственников: деньги нужны им на благотворительность.
 
Обсудить7
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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