https://ria.ru/20201020/efremov-1580625888.html

Защита Ефремова может выплатить компенсацию потерпевшим на заседании суда

Защита Михаила Ефремова готова в ходе судебного заседания в Мосгорсуде выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера, передает РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:50

2020-10-20T12:50

2020-10-20T15:27

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> готова в ходе судебного заседания в Мосгорсуде выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Михаил Ефремов готов выплатить компенсации матери и гражданской жене погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, хотя они и не признаны потерпевшими по делу, сообщил адвокат артиста.До этого суд несколько раз отказывал подруге Захарова Ирине Стерховой в признании ее потерпевшей. А мать погибшего сама не хотела такого статуса, чтобы избежать нервных ситуаций, пагубно влияющих на здоровье.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации — старшему сыну погибшего Виталию Захарову. По словам адвоката последнего, Ефремов уже выплатил данную сумму плюс еще 200 тысяч рублей, которые были направлены защитой осужденного всем потерпевшим еще до приговора. Принять эти деньги тогда согласился только Виталий.Остальные родственники Захарова, признанные потерпевшими по уголовному делу, до приговора отказывались от денег артиста, они ограничились лишь иском в размере "один символический рубль". Тем не менее после решения Пресненского суда их представитель Александр Добровинский заявил, что позиция семьи изменилась. По словам защитника, они направили в Мосгорсуд возражения на апелляционную жалобу Ефремова, в которых просят суд взыскать с актера по миллиону рублей на каждого из трех родственников: деньги нужны им на благотворительность.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На заседании интересы Ефремова представляют новые адвокаты. Кадры из зала суда У Михаила Ефремова новые адвокаты. Они вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами. 2020-10-20T12:50 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия