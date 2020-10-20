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https://ria.ru/20201020/efremov-1580614938.html
Джигурду не пустили на суд по пересмотру приговора Ефремову
Актера Никиту Джигурду не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:55
2020-10-20T15:21
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
никита джигурда
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Джигурду</a> не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее он рассказывал, что провел свое исследование видеозаписи с места ДТП и пришел к выводу, что невозможно определить личность человека, выходящего после аварии из джипа Ефремова.Джигурда также сообщил, что <a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Apeksimova_Irina/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Апексимова</a> и ряд других артистов "прислали письмо в Мосгорсуд" в поддержку Ефремова.Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а родственники Захарова попросили увеличить сумму компенсации.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html
https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
Может, ещё к Фургалу на суд успеет
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РИА Новости
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Джигурда и поклонницы Ефремова собрались у здания суда
Джигурда и поклонницы Ефремова собрались у здания суда, где пройдет очередное слушание по делу Михаила Ефремова.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия

Джигурду не пустили на суд по пересмотру приговора Ефремову

11:55 20.10.2020 (обновлено: 15:21 20.10.2020)
 
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Актера Никиту Джигурду не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы - участники процесса, я подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать", - заявил Джигурда журналистам.
Ранее он рассказывал, что провел свое исследование видеозаписи с места ДТП и пришел к выводу, что невозможно определить личность человека, выходящего после аварии из джипа Ефремова.
Джигурда также сообщил, что Чулпан Хаматова, Ирина Апексимова и ряд других артистов "прислали письмо в Мосгорсуд" в поддержку Ефремова.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:05
Прокуратура попросила не смягчать приговор Ефремову
Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а родственники Захарова попросили увеличить сумму компенсации.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 16:01
Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
 
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаМоскваПроисшествия
 
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