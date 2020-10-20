https://ria.ru/20201020/efremov-1580614938.html

Джигурду не пустили на суд по пересмотру приговора Ефремову

Актера Никиту Джигурду не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:55

2020-10-20T11:55

2020-10-20T15:21

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

никита джигурда

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Джигурду</a> не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее он рассказывал, что провел свое исследование видеозаписи с места ДТП и пришел к выводу, что невозможно определить личность человека, выходящего после аварии из джипа Ефремова.Джигурда также сообщил, что <a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Apeksimova_Irina/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Апексимова</a> и ряд других артистов "прислали письмо в Мосгорсуд" в поддержку Ефремова.Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а родственники Захарова попросили увеличить сумму компенсации.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html

https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html

Игорь Земский Может, ещё к Фургалу на суд успеет 21

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Джигурда и поклонницы Ефремова собрались у здания суда Джигурда и поклонницы Ефремова собрались у здания суда, где пройдет очередное слушание по делу Михаила Ефремова. 2020-10-20T11:55 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия