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https://ria.ru/20201020/efremov-1580610900.html
Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими
Новые защитники Михаила Ефремова вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами, сообщил РИА Новости во вторник адвокат актера Роман... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:36
2020-10-20T15:27
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Новые защитники <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами, сообщил РИА Новости во вторник адвокат актера Роман Филиппов.Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а потерпевшие попросили увеличить сумму компенсации.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html
https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html
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РИА Новости
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На заседании интересы Ефремова представляют новые адвокаты. Кадры из зала суда
У Михаила Ефремова новые адвокаты. Они вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими

11:36 20.10.2020 (обновлено: 15:27 20.10.2020)
 
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новые защитники Михаила Ефремова вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами, сообщил РИА Новости во вторник адвокат актера Роман Филиппов.
"Мы подтверждаем, что переговоры велись", - рассказал собеседник агентства, не уточняя, к чему пришли стороны и пришли ли.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а потерпевшие попросили увеличить сумму компенсации.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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