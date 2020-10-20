https://ria.ru/20201020/efremov-1580610900.html

Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими

Новые защитники Михаила Ефремова вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами, сообщил РИА Новости во вторник адвокат актера Роман... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:36

2020-10-20T11:36

2020-10-20T15:27

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Новые защитники <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами, сообщил РИА Новости во вторник адвокат актера Роман Филиппов.Сегодня Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на приговор актеру, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП. В апелляционной жалобе Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу, а потерпевшие попросили увеличить сумму компенсации.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html

https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На заседании интересы Ефремова представляют новые адвокаты. Кадры из зала суда У Михаила Ефремова новые адвокаты. Они вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами. 2020-10-20T11:36 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия