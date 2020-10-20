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https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html
Прокуратура попросила не смягчать приговор Ефремову
Прокуратура просит Мосгорсуд не смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получившему 8 лет за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:05
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дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура просит Мосгорсуд не смягчать приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, получившему 8 лет за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения", - сказала она.Сегодня в Мосгорсуде будут рассмотрены апелляции на приговор, в них адвокаты просят снизить срок и заменить его условным.
https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html
ему еще годик добавить за его "прекрасную" игру в этом" спектакле"
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Молодцы!
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Прокуратура попросила не смягчать приговор Ефремову

10:05 20.10.2020 (обновлено: 13:28 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура просит Мосгорсуд не смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получившему 8 лет за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения", - сказала она.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 07:17
Сестра Ефремова рассказала про его состояние и жизнь в изоляторе
Сегодня в Мосгорсуде будут рассмотрены апелляции на приговор, в них адвокаты просят снизить срок и заменить его условным.
 
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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