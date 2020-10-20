https://ria.ru/20201020/eda-1580612187.html

Московские власти проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club

Власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:43

2020-10-20T11:43

2020-10-20T11:43

delivery club

максим решетников

сергей миронов

владимир ефимов (политик)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570032173_0:288:2851:1891_1400x0_80_0_0_137e6403b67f7c1701ee89982c7a617a.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.В ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что в Москве существует "монополия" по доставке еды из ресторанов. По его словам, "Яндекс" и <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a>, забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.Министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> также обратился к заммэра Владимиру Ефимову с просьбой разобраться в этой ситуации.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали 4 пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20201019/yandeks-1580420367.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

delivery club, максим решетников, сергей миронов, владимир ефимов (политик), москва