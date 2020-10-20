Московские власти проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник службы доставки "Яндекс. Еда" на велосипеде у метро "Арбатская" в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил, что в Москве существует "монополия" по доставке еды из ресторанов. По его словам, "Яндекс" и Delivery Club, забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.
"Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, ...напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу", - сообщил Ефимов.
Министр экономического развития Максим Решетников также обратился к заммэра Владимиру Ефимову с просьбой разобраться в этой ситуации.
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали 4 пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.