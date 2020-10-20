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Московские власти проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club
Власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:43
2020-10-20T11:43
delivery club
максим решетников
сергей миронов
владимир ефимов (политик)
москва
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.В ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что в Москве существует "монополия" по доставке еды из ресторанов. По его словам, "Яндекс" и <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a>, забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.Министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> также обратился к заммэра Владимиру Ефимову с просьбой разобраться в этой ситуации.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали 4 пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20201019/yandeks-1580420367.html
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delivery club, максим решетников, сергей миронов, владимир ефимов (политик), москва

Московские власти проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club

11:43 20.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник службы доставки "Яндекс. Еда" на велосипеде у метро "Арбатская" в Москве
Сотрудник службы доставки Яндекс. Еда на велосипеде у метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил, что в Москве существует "монополия" по доставке еды из ресторанов. По его словам, "Яндекс" и Delivery Club, забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.
"Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, ...напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу", - сообщил Ефимов.
Министр экономического развития Максим Решетников также обратился к заммэра Владимиру Ефимову с просьбой разобраться в этой ситуации.
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Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали 4 пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
 
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Delivery ClubМаксим РешетниковСергей МироновВладимир Ефимов (политик)Москва
 
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