https://ria.ru/20201020/draka-1580600748.html

В Челябинской области выясняют, участвовал ли полицейский в драке в кафе

Полиция проводит проверку по публикации в соцсетях информации о том, что сотрудник ОМВД Нагайбакского района Челябинской области якобы устроил драку в местном... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:01

2020-10-20T11:01

2020-10-20T11:01

нагайбакский район

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку по публикации в соцсетях информации о том, что сотрудник ОМВД <a href="http://ria.ru/location_Nagajjbakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нагайбакского района</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> якобы устроил драку в местном кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице паблика "<a href="https://vk.com/ombudsment" target="_blank" rel="nofollow noopener">Омбудсмен полиции</a>" <a href="https://vk.com/ombudsment?w=wall-139453095_2427643" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a>, что 16 октября подполковник ОМВД по Нагайбакскому району в местном кафе в состоянии опьянения устроил драку с посетителями. На странице размещено видео, где в кафе прибыли полицейские, также на кадрах двое мужчин, одного из которых правоохранители задерживали."По факту публикации в социальных сетях полицией информация проверяется", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Челябинской области РИА Новости уточнили, что 17 октября ночью экипаж росгвардейцев выезжал по сигналу тревоги в кафе в Нагайбакском районе, где произошел конфликт между посетителями, его участники были задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

https://ria.ru/20200519/1571641252.html

1

нагайбакский район

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагайбакский район, челябинская область, происшествия