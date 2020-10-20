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В Челябинской области выясняют, участвовал ли полицейский в драке в кафе
Полиция проводит проверку по публикации в соцсетях информации о том, что сотрудник ОМВД Нагайбакского района Челябинской области якобы устроил драку в местном... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:01
2020-10-20T11:01
нагайбакский район
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку по публикации в соцсетях информации о том, что сотрудник ОМВД <a href="http://ria.ru/location_Nagajjbakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нагайбакского района</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> якобы устроил драку в местном кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице паблика "<a href="https://vk.com/ombudsment" target="_blank" rel="nofollow noopener">Омбудсмен полиции</a>" <a href="https://vk.com/ombudsment?w=wall-139453095_2427643" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a>, что 16 октября подполковник ОМВД по Нагайбакскому району в местном кафе в состоянии опьянения устроил драку с посетителями. На странице размещено видео, где в кафе прибыли полицейские, также на кадрах двое мужчин, одного из которых правоохранители задерживали."По факту публикации в социальных сетях полицией информация проверяется", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Челябинской области РИА Новости уточнили, что 17 октября ночью экипаж росгвардейцев выезжал по сигналу тревоги в кафе в Нагайбакском районе, где произошел конфликт между посетителями, его участники были задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
https://ria.ru/20200519/1571641252.html
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нагайбакский район
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагайбакский район, челябинская область, происшествия

В Челябинской области выясняют, участвовал ли полицейский в драке в кафе

11:01 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по публикации в соцсетях информации о том, что сотрудник ОМВД Нагайбакского района Челябинской области якобы устроил драку в местном кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице паблика "Омбудсмен полиции" сообщается, что 16 октября подполковник ОМВД по Нагайбакскому району в местном кафе в состоянии опьянения устроил драку с посетителями. На странице размещено видео, где в кафе прибыли полицейские, также на кадрах двое мужчин, одного из которых правоохранители задерживали.
"По факту публикации в социальных сетях полицией информация проверяется", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Росгвардии Челябинской области РИА Новости уточнили, что 17 октября ночью экипаж росгвардейцев выезжал по сигналу тревоги в кафе в Нагайбакском районе, где произошел конфликт между посетителями, его участники были задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
Марина Рузаева - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
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Нагайбакский районЧелябинская областьПроисшествия
 
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