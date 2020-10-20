https://ria.ru/20201020/donbass-1580701696.html

В ДНР назвали идею Зеленского о реинтеграции Донбасса пиаром

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает, что "безопасная реинтеграция" Донбасса, о которой говорят в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:49

2020-10-20T17:49

2020-10-20T17:49

донецкая народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151728/77/1517287735_0:391:2926:2037_1400x0_80_0_0_0f9d8ad5e2430d0118eda252e8e244f0.jpg

<strong>ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Народного совета самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> Елена Шишкина считает, что "безопасная реинтеграция" <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, о которой говорят в Киеве, может означать создание концлагерей для жителей украинской власти части региона.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что после достижения мира в Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона с использованием международного опыта. По его словам, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде".Если же это заявление имеет под собой основания, то, по мнению Шишкиной, "картина вырисовывается неприятная". "Безопасная реинтеграция", судя по риторике основных украинских политических спикеров, означает концлагеря для жителей Донбасса, понижение в правах на всех уровнях, экономические и социально-культурные ограничения, то есть все то, против чего Донбасс восстал в 2014 году", - считает депутат.Она напомнила, что в качестве международного опыта реинтеграции украинские эксперты ранее называли "косовский сценарий", который может обернуться для Донбасса зачисткой всех инакомыслящих.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/zelenskiy-1580682946.html

1

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире