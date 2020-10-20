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https://ria.ru/20201020/donbass-1580701696.html
В ДНР назвали идею Зеленского о реинтеграции Донбасса пиаром
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает, что "безопасная реинтеграция" Донбасса, о которой говорят в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:49
2020-10-20T17:49
донецкая народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Народного совета самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> Елена Шишкина считает, что "безопасная реинтеграция" <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, о которой говорят в Киеве, может означать создание концлагерей для жителей украинской власти части региона.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что после достижения мира в Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона с использованием международного опыта. По его словам, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде".Если же это заявление имеет под собой основания, то, по мнению Шишкиной, "картина вырисовывается неприятная". "Безопасная реинтеграция", судя по риторике основных украинских политических спикеров, означает концлагеря для жителей Донбасса, понижение в правах на всех уровнях, экономические и социально-культурные ограничения, то есть все то, против чего Донбасс восстал в 2014 году", - считает депутат.Она напомнила, что в качестве международного опыта реинтеграции украинские эксперты ранее называли "косовский сценарий", который может обернуться для Донбасса зачисткой всех инакомыслящих.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/zelenskiy-1580682946.html
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донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

В ДНР назвали идею Зеленского о реинтеграции Донбасса пиаром

17:49 20.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПервое заседание народного трибунала над представителями украинских властей в Донецке
Первое заседание народного трибунала над представителями украинских властей в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает, что "безопасная реинтеграция" Донбасса, о которой говорят в Киеве, может означать создание концлагерей для жителей украинской власти части региона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после достижения мира в Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона с использованием международного опыта. По его словам, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде".
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 16:33Сказано в эфире
"Гнилая морковка". Олейник о заявлении Зеленского по ДонбассуПрезидент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса, в том числе закон об амнистии. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.
"Мы все хорошо знаем, чего стоят заявления Зеленского. По большому счету – это пиар, далекий от реальности и здравого смысла", - сказала РИА Новости Шишкина.
Если же это заявление имеет под собой основания, то, по мнению Шишкиной, "картина вырисовывается неприятная". "Безопасная реинтеграция", судя по риторике основных украинских политических спикеров, означает концлагеря для жителей Донбасса, понижение в правах на всех уровнях, экономические и социально-культурные ограничения, то есть все то, против чего Донбасс восстал в 2014 году", - считает депутат.
Она напомнила, что в качестве международного опыта реинтеграции украинские эксперты ранее называли "косовский сценарий", который может обернуться для Донбасса зачисткой всех инакомыслящих.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Какие законы они придумают для Донбасса? Учитывая приверженность украинских националистов к традициям немецкого нацизма – факельные шествия, сжигание книг, расправы над несогласными и так далее – чего нам ждать от Киева? Обязательных для ношения на груди символов наподобие желтых звезд Давида? Закона о гетто для жителей Донбасса? Газовых камер? Мир такой ценой Донбассу не нужен", - заявила Шишкина.
 
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Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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